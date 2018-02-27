26 февраля в исторической усадьбе Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной прошел концерт фортепианной музыки в рамках проекта «Гостиная Robb Report: Music Nights». Послушать Шопена, Барбера и Гершвина в исполнении пианиста Владимира Хомякова пришли подписчики и друзья издания.
Кроме того, гости узнали историю усадьбы известного декабриста на специальной закрытой экскурсии по особняку середины XVIII века.
Издатель Esquire и Robb Report Екатерина Крылова
Robb Report
Главный редактор Robb Report Юрий Хнычкин и продюсер Дарья Михалкова