Ведущий Леонид Парфенов опубликовал второй выпуск своего еженедельного шоу «Парфенон» на YouTube.

Новый выпуск снимался в Нью-Йорке — в номере отеля и на улицах города. Журналист в очередной раз в компании бокала вина рассказал о ключевых достопримечательностях Нью-Йорка, о Череповце, столетии со дня создания Красной армии и поговорил на тему грядущих выборов.

В своем шоу Парфенов в непринужденной обстановке и без зазубренного сценария рассуждает об интересных ему событиях, исторических связках, людях и культурных явлениях.

19 февраля вышла первая серия «Парфенона»: ведущий, сидя в своей московской квартире, рассказал о коррупционном скандале в Дагестане, годовщине смерти поэта Александра Башлачева, музеях Берлина и книге Березовского.

«Я попросил, чтобы вино было в кадре, раз это не работа. А я очень хочу. «Парфенон» — это понятно почему, а 18+ — это от того, что в каждом выпуске, рассуждая на темы, буду попивать винцо и о нем рассуждать буду тоже», — объяснил Парфенов в первом выпуске.