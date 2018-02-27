Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина намерена ввести ответственность за сексуальные домогательства. Об этом она заявила РБК, комментируя недавний скандал с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвиняют в неподобающем поведении.

«Если есть факты, доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе», — подчеркнула Пушкина.

По ее словам, в России никак не регламентируется ответственность за случаи харассмента, а статья «Понуждение к действиям сексуального характера» на деле не эффективна. В связи с этим депутат пообещала подготовить соответствующие поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях.

Чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае — увольняются с работы. Законопроект о равных правах женщин и мужчин был внесен в январе 2003 года группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным.