Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» покажут в российских кинотеатрах 3 мая, как и было запланировано. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на заявление прокатчика WDSSPR.

Представители Disney вновь не прокомментировали, почему дата выхода фильма изменилась. Ранее премьеру пытались перенести с 3 на 11 мая без объяснения причин. При этом Минкульт заявлял, что прокатчик сам назвал эту дату.

На начало мая не запланировано крупных российских премьер, кроме картины «Собибор». Военная драма выходит 3 мая, ее режиссер — Константин Хабенский, а идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Изначально министр даже значился одним из сценаристов драмы. Но в середине февраля он отказался называться сценаристом, подчеркнув, что лишь подал идею картины.

В третьей части «Мстителей» появится максимальное количество персонажей из киновселенной Marvel, в том числе герои «Стражей Галактики».