В США из выдачи сервиса Google покупки пропали товары со словом «оружие» (gun) в названии. Как уточняет Business Insider, пользователи жаловались, что из поиска исчезли даже позиции, в названиях которых упоминаются группы Sex Pistols или Guns N' Roses, а некоторые пользователи не смогли заказать, например, Бургундское вино (Burgundy wine).

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В компании сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор: в результате поиска было выявлено много запросов на тему «активаторов спуска» для быстрой стрельбы.

«Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — сказали в Google. В компании пообещали исправить ошибку относительно других товаров.

15 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд штата Флорида бывший ученик открыл стрельбу по учащимся. Погибли 17 человек, еще 15 человек пострадали. После этого происшествия президент США Дональд Трамп решил усилить контроль за продажей оружия.