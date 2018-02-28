В США из выдачи сервиса Google покупки пропали товары со словом «оружие» (gun) в названии. Как уточняет Business Insider , пользователи жаловались, что из поиска исчезли даже позиции, в названиях которых упоминаются группы Sex Pistols или Guns N' Roses, а некоторые пользователи не смогли заказать, например, Бургундское вино (Burgundy wine).

В компании сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор: в результате поиска было выявлено много запросов на тему «активаторов спуска» для быстрой стрельбы.

It's February 24, 2018, and Google Shopping is offering AR-15 bump stocks in black and 'dark earth'. pic.twitter.com/0E2QRvAyTT — Pinboard (@Pinboard) February 24, 2018

«Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — сказали в Google. В компании пообещали исправить ошибку относительно других товаров.

15 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд штата Флорида бывший ученик открыл стрельбу по учащимся. Погибли 17 человек, еще 15 человек пострадали. После этого происшествия президент США Дональд Трамп решил усилить контроль за продажей оружия.