В США из выдачи сервиса Google покупки пропали товары со словом «оружие» (gun) в названии. Как уточняет
В компании сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор: в результате поиска было выявлено много запросов на тему «активаторов спуска» для быстрой стрельбы.
It's February 24, 2018, and Google Shopping is offering AR-15 bump stocks in black and 'dark earth'.— Pinboard (@Pinboard)
pic.twitter.com/0E2QRvAyTT February 24, 2018
«Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — сказали в Google. В компании пообещали исправить ошибку относительно других товаров.
15 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд штата Флорида бывший ученик открыл стрельбу по учащимся. Погибли 17 человек, еще 15 человек пострадали. После этого происшествия президент США Дональд Трамп решил усилить контроль за продажей оружия.