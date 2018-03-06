Голливудские адаптации фильмов не всегда придерживаются книжных оригиналов, как картина «Старикам тут не место» братьев Коэн или большая часть фильмов о Гарри Поттере. Режиссеры часто что-то меняют, особенно если речь о сложном, запутанном или даже довольно длинном материале (привет «Властелину колец»). Чтобы заработать, создатели фильмов стараются сделать настоящий голливудский хеппи-энд. Бывает, что это даже к лучшему, но не всегда.

Оно (2017)

В книге: действие романа Стивена Кинга происходит в двух временных линиях: в 1950-х и в 1980-х, когда герои уже совсем взрослые. Возможно, вторая часть и станет основой для продолжения. Еще в книге есть детская оргия и волшебная гигантская черепаха, которая создала вселенную.

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

В книге: после основных событий (войны, дороги в Мордор, разрушение кольца) для бедных хоббитов сражение еще не закончилось: они возвращаются в Шир, но оказывается, что он захвачен Саруманом и Червеустом. Но хоббиты стали довольно крутыми ребятами, поэтому победили все зло и, скорее всего, жили долго и счастливо.



Бойцовский клуб (1999)

В книге: вместо того, чтобы счастливо наблюдать за разрушением города вместе с Марлой, рассказчик просыпается в больнице, а все врачи и медсестры оказываются участниками проекта «Разгром».

Заводной апельсин (1972)

В книге: Алекс реабилитируется и становится добропорядочным и законопослушным гражданином. Энтони Берджесс не поддержал решение Стэнли Кубрика не брать эту часть, потому что она очень важна для повествования и раскрытия всего романа.

Рэмбо: Первая кровь (1982)

В книге: если бы фильм закончился так же, как и роман Дэвида Моррелла, то мы бы не увидели еще три сиквела. В книге Джон Рэмбо умирает, так что вариант сценаристов для карьеры Сильвестра Сталлоне оказался наилучшим.

Форрест Гамп (1994)

В книге: Форрест отправляется в космос, живет с каннибалами и ведет активную половую жизнь! Дженни жива (в кино, как мы помним, она умирает, а герой Тома Хэнкса один воспитывает сына), но они с Форрестом расстаются, так что сами решайте, какой финал грустнее.

Хранители (2009)

В комиксах: Озимандиас разрушает Нью-Йорк, но не «классическими» способами, а телепортирует туда гигантского кальмара.

Парк юрского периода (1993)

В книге: герои делаю ровно то, что и нужно было бы сделать в такой ситуации, — взрывают весь остров. А еще в книге умирают персонажи Ричарда Аттенборо и Джеффа Голдблюма.

Я — легенда (2007)

В книге: вампиры воссоздали общественный порядок и посадили героя Уилла Смита в тюрьму за его преступления (с их точки зрения он и правда был не прав).

Самородок (1984)

В книге: Роя Хоббса выбивают страйк-аутом в финальной игре. Без оваций, без мишуры. Бейсболист пытался победить, но проиграл. Все как в жизни.