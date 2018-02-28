Опубликован новый трейлер фильма «Не в себе» Стивена Содерберга, который был полностью снят на iPhone. Оскароносный режисесер снял картину всего за неделю. Ленту монтировали каждый день после завершения съемок, прямо на съемочной площадке.

Опубликован трейлер второго сезона сериала «Легион»
Далее Опубликован трейлер второго сезона сериала «Легион»
Вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли
Далее Вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли

В триллере снялись Клэр Фой («Корона»), Джуно Темпл («Господин Никто»), Джей Фэро, Айми Маллинз, Эми Ирвинг, Джошуа Леонард («Если я останусь») и другие. Продюсируют картину Джозеф Маллок, Дэн Фелмэн и Кен Мейер.

По сюжету главная героиня страдает от навязчивого преследования. Из-за переживаний девушка попадает в психбольницу, однако сталкивается со своим главным страхом и там.

Фильм выйдет в мировой прокат 23 марта. Российская премьера намечена на 29 марта.