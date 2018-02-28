Члены киноакадемии США завершили голосование за победителей премии «Оскар», передает «РИА Новости».

Голосование длилось неделю — оно началось 20 февраля. Лауреатов кинопремии определяют простым большинством голосов.

Второй год подряд ведущим станет комик Джимми Киммел. Юбилейная 90-я церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Церемонию вручения можно будет посмотреть на сайте «Кинопоиск». Трансляция начнется 5 марта в 2:30 по московскому времени на странице спецпроекта . Ее также можно будет увидеть на главной странице Яндекса.

За главный приз в номинации «Лучший фильм» соревнуются картины «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Леди Берд», «Прочь», «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Темные времена». Приз в категории «Лучший режиссер» могут получить Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь») и Грета Гервиг («Леди Берд»).

Российский фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В этой категории также представлены победитель последнего Каннского кинофестиваля шведский фильм «Квадрат», победитель Берлинале венгерский «О душе и теле», чилийский фильм «Фантастическая женщина» и ливанская картина «Оскорбление».