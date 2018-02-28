Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года показал талисманы Олимпиады и Паралимпиады. Их изображения и описания опубликованы на сайте Игр.

Талисман Олимпиады раскрашен в бело-синюю клетку. Его создатели отметили, что он отличается сильным чувством справедливости, а также обладает способностью моментально перемещаться в пространстве.

Талисман Паралимпиады представлен в бело-розовых цветах. Дизайнеры определили характер персонажа, как спокойный, но вместе с тем талисман может развивать большую силу и умеет разговаривать с камнями и с ветром, а также передвигать предметы взглядом.

tokyo2020.org

Талисманы выбрали не взрослые, а дети: окончательный результат определили по итогам голосования среди учеников японских начальных школ.

Олимпиада в столице Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.