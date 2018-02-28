Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена МОК и президента ОКР Шамиля Тарпищева.

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — рассказал Тарпищев.

«Я только двумя руками за. Лучше худой мир, чем хорошая война. Я сильно переживал, мне бы хотелось, чтобы вся эта история [с допингом] уже закрылась, тем более многие обязательства мы выполнили и поняли, что никакого системного допинга у нас в стране нет. Нужно двигаться вперед», — прокомментировал первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин.

Исполком МОК решил временно отстранить ОКР 5 декабря 2017 года. По этой причине российские спортсмены были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, как «олимпийские атлеты из России» (OAR).

Предполагалось, что членство ОКР восстановят до конца Игр, чтобы российские спортсмены смогли пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады. Однако этого не произошло из-за случаев нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами — у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.​