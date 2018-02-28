На этой неделе в прокат вышла «Черная пантера» — первый фильм в киновселенной Marvel о темнокожем супергерое, в котором задействованы преимущественно чернокожие актеры. И лучшее, что есть в этом фильме (не считая потрясающей игры Энди Серкиса), — это актер Майкл Б. Джордан, сыгравший профессионального убийцу Киллмонгера, который борется за престол вымышленной страны Ваканда, чтобы превратить ее в африканский Третий рейх.

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Со своей харизмой Майкл Б. Джордан мог запросто претендовать на главную роль, которая в итоге досталась Чедвику Боузману. Но, может, оно и к лучшему: у Marvel в этот раз получился удивительно безликий супергерой, выступающий «за все хорошее и против всего плохого».

Идти на «Черную пантеру» или нет — решать вам. А пока вы размышляете, предлагаем взглянуть на инстаграм актера, которого мы помним и любим еще по «Криду».

Майкл Б. Джордан отдает дань уважения Мухаммеду Али и повторяет одну из самых знаменитых фотографий боксера. Оригинальный снимок, на котором Али тренируется под водой, был сделан в 1961 году Флипом Шульке.

Respect to the GOAT. Your legacy will live forever! 📸: @_kj003

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Актер во время съемок фильма «Крид: Наследия Рокки».

Фото с режиссером Райаном Куглером, который снял Джордана в трех своих фильмах — «Черной пантере», «Станции «Фрутвейл» и «Криде: Наследии Рокки».

My Brother in Arms #RyanCoogler

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Майкл Б. Джордан в хорошей форме и не упускает шанса лишний раз похвастаться.

Still working…

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan) on

И отказывается верить, что кто-то может тренироваться больше, чем он.

I refuse to be outworked by anyone…

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan) on

В инстаграме актера много фотографий со знаменитостями. Например, со Снуп Догом:

SNOOP! Next year homie we're getting the W @snoopdogg

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan) on

Или с Биллом Клинтоном, которого Джордан называет «одним из трех самых крутых президентов США за всю историю».

Фотография с коллегой по фильму «Этот неловкий момент» (2014) Заком Эфроном:

Having a chill dinner with the homie @zacefron #soveryawkward

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan) on

И с любимой мамой Донной Джордан:

Island Boy #Capri #SweetEscape ☀️🏊🏾🐙

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan) on