Заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого в эфире телеканала. Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров подчеркнул, что доверяет сказанному и поддерживает журналистку.

По словам Котрикадзе, инцидент произошел в 2011 году, когда она хотела взять интервью у Слуцкого. Журналистка рассказала, что депутат пригласил ее к себе офис без камеры, чтобы обсудить будущее интервью. Там политик закрыл дверь и прислонил ее к стене. «Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать… Я вырвалась и убежала», — пояснила Котрикадзе.

Она также призвала женщин открыто говорить о случаях харассмента, отметив, что верит журналисткам, которые анонимно рассказали о домогательствах Слуцкого.

«Мне тогда было 26 лет. И тогда, оказавшись в Москве перед таким странным поведением человека, который мне казался очень солидным, просто представить, что он может так себя повести, мне было крайне трудно. Об этом никогда не говорят вслух, поскольку мы понимаем, что особого смысла в этом нет, — ты только рискуешь навлечь на себя оскорбления и обвинения во вранье», — сказала Котрикадзе.

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22 февраля телеканал «Дождь» сообщил со ссылкой на трех журналисток, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий регулярно пристает к журналисткам парламентского пула.

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