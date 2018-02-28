Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов на «России 1», которые состоялись 28 февраля, нецензурно оскорбил Ксению Собчак.

У лидера ЛДПР разгорелся спор с одним из кандидатов в президенты Сергеем Бабуриным, и восстановить порядок в студии не удавалось даже ведущему Владимиру Соловьеву. В ходе дискуссии Собчак обратилась к Жириновскому и призвала его к спокойствию: «Прекратите базар! Участники «Дома-2» ведут себя приличнее». В ответ политик назвал ее «дурой», после чего Собчак плеснула ему водой в лицо. Жириновский потребовал убрать ее из эфира и нецензурно выругался в ее адрес. Запись инцидента доступна на Youtube:

Дебаты транслировались в прямом эфире на Дальний Восток, в Москве они должны выйти в эфир в 23:00.