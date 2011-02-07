Железная дорога — единственный ориентир для нелегалов, пересекающих границу ночью.
Нелегалы из Афганистана отдыхают уже на территории ЕС.
Мать с ребенком, перебравшиеся из Греции в Италию.
Подростки из Афганистана, успешно преодолевшие границу.
Заминированный берег реки Эврос.
Женщина, которой для перехода границы потребовалась целая ночь.
Молодые люди, добравшиеся до Греции ранним утром.
Женщина, которая перешла турецко-греческую границу вместе со своей семьей.
Греческий порт Патры, из которого нелегальные мигранты отплывают в Италию.
Молодой человек прячется под грузовиком.
Молодые люди пытаются догнать грузовик, на котором можно доехать до одной из стран ЕС.
Молодые афганцы в общественной душевой.
Афганские семьи, пересекающие границу ночью.
Мужчина, которому удалось достичь Греции.
Афганские семьи, переходящие границу ночью.
Молодой человек, сумевший перебраться через забор, который окружает гавань в порту Патры.
Молодые люди в поисках грузовика, на котором можно добраться до Италии.
Молодой человек, который собирается нелегально попасть на паром, плывущий из Греции в Италию.
Греческий порт Патры.
Молодой человек лезет через забор в городе Патры.