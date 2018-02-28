20 лет назад произошел один из самых громких внутриполитических скандалов в истории США: отношения президента Билла Клинтона с его подчиненной Моникой Левински чуть не стали основанием для процедуры его импичмента.

Моника Левински опубликовала статью в мартовском номере журнала Vanity Fair, где оценила произошедшие события в рамках современности, на волне движения #MeToo и Time's Up. Как пишет Левински, в отношениях с бывшим президентом был момент злоупотребления властью. При этом она подчеркивает, что в их интимной близости не было момента принуждения. Левински признается, что только сейчас, в 44 года, она начала понимать, насколько «неравноправным было положение между президентом и стажером Белого дома».

Левински много лет не могла справиться с травмой, которую ей нанесла эта ситуация. Когда разгорелся скандал, быстрыми темпами развивался интернет, а также укреплялись другие каналы медиа, информация стала раскручиваться в таких масштабах, которые раньше нельзя было даже представить. «Начали стираться границы между фактами и мнениями, новостями и слухами, частной жизнью и публичной критикой», — пишет Левински. Она отметила, что все это время смотрела свои отношения с Клинтоном глазами окружающих, многие из которых видели в ней только ветреную женщину, преследовавшую женатого мужчину.

Он был моим боссом. Он был самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, у него было достаточно жизненного опыта, чтобы лучше знать, что к чему. В то время он был на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа.

Моника Левински особенно отметила, что не ищет оправдания, не умаляет своей доли ответственности за связь с Клинтоном и продолжает в этом раскаиваться. Она также выразила желание присоединиться к движению #MeToo.

Сейчас Моника Левински занимается активистской деятельностью и известна как борец с кибербуллингом, от которого пострадала в свое время.

О романе Клинтона и Левински стало известно в 1998 году. После того, как президент публично отрекся от этих отношений, а затем опроверг свои слова, его обвинили в лжесвидетельстве. Скандал стал поводом к импичменту — это третья такая попытка в истории и первая, доведенная до последнего голосования.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Возникло движение против харассмента #MeToo и кампания Time's Up по борьбе с гендерной дискриминацией.