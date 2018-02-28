Esquire

В российском интернете уже несколько дней обсуждают GetContact — приложение, позволяющее узнать, как тот или иной контакт записан в телефонных книжках у других людей. Оно уже возглавило топ бесплатных приложений на российском App Store и заняло седьмое место в Google Play.

На самом деле, основная функция GetContact (по словам разработчиков) — определять неизвестные номера и, соответственно, блокировать нежелательные звонки. Но пользователей больше всего заинтересовала возможность «пробить» свой номер, и они стали массово делиться в соцсетях своими «телефонными» именами.

Когда забила свой номер в GetContact… pic.twitter.com/DtRRX9G0db — Дашулик (@dasha__kotya) February 27, 2018

Спорим вы сейчас все отсосете со своими GetContact?)

Я в истерике. Сначала ты самая лучшая, а потом хер знает откуда pic.twitter.com/XZ1nMRGZiZ — SAP (@starikova_sap) February 28, 2018

Некоторые пользователи стали проверять номера своих друзей, подруг и бойфрендов. А азербайджанские СМИ рассказали истории женщин, которые с помощью GetContact узнали об изменах своих мужей.

дамочки, поздравляю. мы вышли на новый уровень шпионажа проверяя как он подписан в контактах у других с помощью приложения GetContact — настя микадо (@holy_mikado) February 27, 2018

Как работает приложение?

Чтобы узнать, как ваш номер телефона записан у друзей и знакомых, достаточно вбить его в поиск. Проверять можно и чужие номера — однако приложение, как выяснилось, определяет далеко не все из них.

Чтобы определить неизвестный номер, его также нужно ввести в поиск. После этого приложение, по задумке разработчиков, покажет имя и фотографию его владельца (мы проверили эту функцию и выяснили, что GetContact определяет только имя).

А это безопасно?

Запуская GetContact, вы даете приложению доступ к своей телефонной книге, данные которой попадают на сервер компании. В правилах приложения говорится, что GetContact может делиться любой информацией пользователя «с третьей стороной», а также отправлять сообщения по почте или SMS, связываться с пользователем по телефону, а также совершать «маркетинговые активности, разрешенные законом».

GetContact уже запрещен в Казахстане в связи с нарушениями законодательства о персональных данных. Вскоре после блокировки местные программисты создали «клон» программы, но власти страны заблокировали и его. С начала февраля GetContact недоступен и в Азербайджане .

В настоящее время приложение проверяют аналитики Роскомнадзора. «В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории Российской Федерации», — заявил представитель ведомства РБК .

Как удалить аккаунт?

На сайте компании есть страница Unlist, в которую можно ввести свой номер телефона, и в течение суток он будет удален из базы данных.

Тем, кто установил приложение, нужно удалить сам аккаунт в настройках приложения.