В российском интернете уже несколько дней обсуждают GetContact — приложение, позволяющее узнать, как тот или иной контакт записан в телефонных книжках у других людей. Оно уже возглавило топ бесплатных приложений на российском App Store и заняло седьмое место в Google Play.
На самом деле, основная функция GetContact (по словам разработчиков) — определять неизвестные номера и, соответственно, блокировать нежелательные звонки. Но пользователей больше всего заинтересовала возможность «пробить» свой номер, и они стали массово делиться в соцсетях своими «телефонными» именами.
Смешно :)— Митя Алешковский (@aleshru)
pic.twitter.com/TvDEBPSUP9 February 28, 2018
Когда забила свой номер в GetContact…— Дашулик (@dasha__kotya)
pic.twitter.com/DtRRX9G0db February 27, 2018
Спорим вы сейчас все отсосете со своими GetContact?)— SAP (@starikova_sap)
Я в истерике. Сначала ты самая лучшая, а потом хер знает откуда
pic.twitter.com/XZ1nMRGZiZ February 28, 2018
Некоторые пользователи стали проверять номера своих друзей, подруг и бойфрендов. А азербайджанские СМИ
дамочки, поздравляю. мы вышли на новый уровень шпионажа проверяя как он подписан в контактах у других с помощью приложения GetContact— настя микадо (@holy_mikado)
February 27, 2018
Как работает приложение?
Чтобы узнать, как ваш номер телефона записан у друзей и знакомых, достаточно вбить его в поиск. Проверять можно и чужие номера — однако приложение, как выяснилось, определяет далеко не все из них.
Чтобы определить неизвестный номер, его также нужно ввести в поиск. После этого приложение, по задумке разработчиков, покажет имя и фотографию его владельца (мы проверили эту функцию и выяснили, что GetContact определяет только имя).
А это безопасно?
Запуская GetContact, вы даете приложению доступ к своей телефонной книге, данные которой попадают на сервер компании. В
GetContact уже
В настоящее время приложение проверяют аналитики Роскомнадзора. «В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории Российской Федерации», — заявил представитель ведомства
Как удалить аккаунт?
На сайте компании есть страница Unlist, в которую можно ввести свой номер телефона, и в течение суток он будет удален из базы данных.
Тем, кто установил приложение, нужно удалить сам аккаунт в настройках приложения.