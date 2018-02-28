Режиссера М. Найта Шьямалана назначили шоураннером психологического сериала для стримингового сервиса Apple, сообщает Variety.

Шьямалан будет исполнительным продюсером проекта, а также снимет первый эпизод. О сроках выхода и сюжете сериала информации пока нет. Сценаристом назначили Тони Басгэллопа («Отель «Вавилон», «Что останется после тебя?»).

Известно, что это будет психологический триллер, а первый сезон будет состоять из 10 эпизодов, одна серия будет длиться 30 минут.

М. Найт Шьямалан получил известность благодаря фильмам «Знаки», «Шестое чувство», «Таинственный лес» и «Сплит». На телевидении режиссер уже работал — продюсировал «Сосны» и режиссировал первый эпизод этого сериала.