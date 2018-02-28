Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд два раза клонировала свою любимую собаку. Об этом пишет Variety.

По словам Стрейзанд, две ее собаки Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет — клоны 14-летней собаки по кличке Саманта, которая умерла в прошлом году.

Клетки для клонирования взяли из рта и желудка собаки. Чтобы различать клонированных щенков, актриса обычно наряжает питомцев в красный и фиолетовый костюмы.

«Они разные по натуре. Я жду, когда они станут старше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее [Саманты] карие глаза и серьезность», — отметила актриса.