Новый фильм Квентина Тарантино получил название «Однажды в Голливуде», главные роли в нем исполнят Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Deadline.

Действие картины будет разворачиваться в 1969 году, когда была убита актриса Шэрон Тейт членами секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Ди Каприо сыграет некогда популярного актера вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт исполнит роль его дублера Клифа Бута. По неофициальным данным, роль Шэрон Тейт предложили актрисе Марго Робби. Кроме того, Тарантино хочет позвать в свой новый фильм Аль Пачино.

«Я работал над сценарием пять лет и большую часть своей жизни провел в Лос-Анджелесе, в том числе и в 1969 году, когда мне было семь лет. Я очень хочу рассказать историю Лос-Анджелеса и Голливуда, которых больше нет. И меня невероятно радует динамика ДиКаприо и Питта в качестве Рика и Клифа», — рассказал Тарантино.

Съемки начнутся в июне 2018 года. Премьера фильма намечена на 9 августа 2019 года.