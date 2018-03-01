Исследования говорят о том, что мужчины больше склонны к практичным приобретениям, чем женщины, которые чаще совершают импульсивные покупки и которым важен сам процесс шопинга. Не беремся судить, но напоминаем, что 8 Марта — отличный повод удивить представительниц прекрасной половины своей практичностью и безупречным вкусом. В этом вам поможет наш гид по коллекции предметов BORK.

  • ЕДА

Приобретая в подарок женщине гриль G802, вы совершаете долгосрочную инвестицию — вкусные стейки на ужин вам обеспечены. Мясо получится сочным, даже если за готовку возьмется начинающий кулинар: персональные настройки гриля и встроенный термощуп помогут достичь идеальной прожарки.

40 идей подарков для женщин на Новый год
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10 идей подарков для мужчин на Новый год
Далее 10 идей подарков для мужчин на Новый год

Бытовая техника в первую очередь должна облегчать жизнь и делать рутинные процессы на кухне более приятными и менее трудоемкими. Поэтому вы не ошибетесь, выбрав в качестве подарка мясорубку М785, — особенно если ваша мама/возлюбленная/подруга готовит много и разнообразно. Любая хозяйка оценит вещь, которая без лишнего шума (и это не образное выражение — мясорубка и правда работает максимально тихо) сделает и паштет, и рубленое мясо. А еще она удобная в использовании и запросто впишется в любую кухню.

Кухонные весы относятся к категории подарков, которые сразу обнаруживают степень внимания и заботы дарителя. Во‑первых, потому что не каждый мужчина знает, что весы нужны не только в ванной. Во‑вторых, не всякому известно, насколько это полезный инструмент для готовки. Эти кухонные весы N781 умеют определять вес с точностью до грамма — а значит, можно будет готовить вкусные блюда в идеальном соответствии с рецептом. И параллельно заботиться о здоровье: этот кухонный помощник благодаря мобильному приложению BORK Scale моментально вычисляет соотношение жиров, белков и углеводов.

  • ЗДОРОВЬЕ

Сухой воздух еще никому не шел на пользу: от него сохнет кожа и страдают слизистые. Позаботиться о здоровье любимой можно с помощью этого прибора BORK. Он не просто увлажняет воздух, а предварительно очищает его с помощью энзим-фильтра от патогенных бактерий, вирусов и спор плесени. Ко всем прочим достоинствам, он способен удовлетворить самый притязательный вкус — такому подарку обрадуется даже дизайнер интерьеров.

Представительницам прекрасного пола свойственно заботиться о здоровье близких и забывать о собственном. И хорошо, если рядом есть мужчина, который подумает о ней вместо нее. Первый шаг в этом направлении вам поможет сделать массажер для глаз D600. Он нормализует кровообращение, помогает бороться с головными болями, предупреждает близорукость и первые признаки морщин.

Фитнес-блендер — идеальный подарок для девушки, которая ведет активный образ жизни. Между работой и вечерними мероприятиями она успевает в спортзал, и ей хочется взять с собой освежающие смузи. Блендер B804 не отнимет у нее много времени на готовку, а три съемных стакана и набор крышек обеспечат надежную транспортировку полезных напитков — будь то в машине на заднем сиденье или в спортивной сумке.

  • УДОВОЛЬСТВИЕ

С завтрака начинается утро, и от того, каким оно будет — вкусным или не очень, — зависит настроение на весь день. Зачем рисковать, если можно приобрести в подарок вафельницу BORK? Она умеет готовить четыре вида вафель в двенадцати степенях прожарки — от мягких до самых хрустящих. Завтракать в бельгийском или венском стиле можно хоть каждый день.

Подарив любимой девушке мороженицу BORK, вы дарите ей эмоции, сравнимые с поездкой в Италию за ее любимым джелато. Только все это — не выходя из дома и максимально быстро. А в Италию съездите потом на шопинг.

Бельгийским вафлям с итальянским джелато собственного приготовления идеально подойдет чашечка насыщенного кофе. Бодрящий напиток за считаные секунды приготовит капсульная кофемашина C730 CH. Для кофейных гурманов предусмотрена возможность регулировки температуры молока и количества пены. Идеальный подарок для идеального начала дня.