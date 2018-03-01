Исследования говорят о том, что мужчины больше склонны к практичным приобретениям, чем женщины, которые чаще совершают импульсивные покупки и которым важен сам процесс шопинга. Не беремся судить, но напоминаем, что 8 Марта — отличный повод удивить представительниц прекрасной половины своей практичностью и безупречным вкусом. В этом вам поможет наш гид по коллекции предметов BORK.
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ЕДА
Приобретая в подарок женщине
Бытовая техника в первую очередь должна облегчать жизнь и делать рутинные процессы на кухне более приятными и менее трудоемкими. Поэтому вы не ошибетесь, выбрав в качестве подарка
Кухонные весы относятся к категории подарков, которые сразу обнаруживают степень внимания и заботы дарителя. Во‑первых, потому что не каждый мужчина знает, что весы нужны не только в ванной. Во‑вторых, не всякому известно, насколько это полезный инструмент для готовки. Эти
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ЗДОРОВЬЕ
Сухой воздух еще никому не шел на пользу: от него сохнет кожа и страдают слизистые. Позаботиться о здоровье любимой можно с помощью
Представительницам прекрасного пола свойственно заботиться о здоровье близких и забывать о собственном. И хорошо, если рядом есть мужчина, который подумает о ней вместо нее. Первый шаг в этом направлении вам поможет сделать
Фитнес-блендер — идеальный подарок для девушки, которая ведет активный образ жизни. Между работой и вечерними мероприятиями она успевает в спортзал, и ей хочется взять с собой освежающие смузи.
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УДОВОЛЬСТВИЕ
С завтрака начинается утро, и от того, каким оно будет — вкусным или не очень, — зависит настроение на весь день. Зачем рисковать, если можно приобрести в подарок
Подарив любимой девушке
Бельгийским вафлям с итальянским джелато собственного приготовления идеально подойдет чашечка насыщенного кофе. Бодрящий напиток за считаные секунды приготовит