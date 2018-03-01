В Лос-Анджелесе перед церемонией вручения «Оскара» появились три провокационных рекламных щита, как в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который номинирован на премию американской киноакадемии. Билборды создал консервативный художник Сабо. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Художник заявил, что с помощью билбордов критикует тех, кто замалчивает проблему сексуальных домогательств, а также в назидание знаменитостям, которые превращают свою речь на «Оскаре» в напрасную проповедь.

Установить массивные щиты художнику помогли шесть человек. Первый из трех билбордов появился на углу бульвара Уилшир и бульвара Ла-Бреа в Голливуде, а остальные — в нескольких сотнях ярдов к северу.

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Sabo

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Sabo

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Sabo

Юбилейная 90-я церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Члены киноакадемии США уже завершили голосование за победителей кинопремии.

В середине февраля в Лондоне активисты из организация Justice4Grenfell решили привлечь внимание к расследованию пожара в здании Grenfell Tower, также прибегнув к приему из фильма-номинанта на «Оскар» «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В этом фильме главная героиня с помощью билбордов привлекала внимание полиции к убийству ее дочери.