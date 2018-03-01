Режиссер Андрей Звягинцев снимет своей первый сериал, производством которого займется голливудская компания Paramount Television. Исполнительным продюсером назначен Александр Роднянский, который продюсировал все последние фильмы Звягинцева. Об этом
«Ведомости» со ссылкой на Александра Роднянского
«Благодаря международному успеху таких фильмов, как «Левиафан» и «Нелюбовь», мы получили множество предложений о сериалах от крупных студий. Paramount была первой, кто предоставил нам творческую свободу и согласился на съемки на русском языке, для Звягинцева это было принципиальным условием работы», — рассказал Роднянский.
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Эта картина вышла в российский прокат 1 июня и получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.
Paramount Television снимает фильмы и сериалы для телеканалов HBO, Fox, Showtime, а также стриминговых платформ Amazon, Netflix, Hulu.
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