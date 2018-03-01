Голландский программист Аркайц Гарро разработал систему распознавания морды по имени Бобис, чтобы пускать его к себе домой, пишет Business Insider.

По словам Гарро, Бобис начал приходить к его дому уже несколько лет. Программист сначала думал, что он бездомный, но позже выяснилось, что это соседский кот. В конце концов соседи решили вместе заботиться о Бобисе, у которого тем временем выработалось собственное «расписания», согласно которому он приходил то к одному хозяину, то к другому.

Программист решил, что нужно создать систему, которая позволит выяснить, что к дома пришел именно Бобис, а не другое животное. «Нам с женой хотелось знать, вдруг он снова пришел и ждет, когда ему откроют дверь», — объяснил Гарро.

Arkaitz Garro

Система реагирует на движение возле дома, после чего делает снимок и отправляет фото на платформу распознавания изображений. По словам Гарро, нейросеть обучена на нескольких сотнях фотографий Бобиса, поэтому ее точность максимальная. Когда система узнает кота, она присылает хозяину уведомление «Открой дверь».

Arkaitz Garro

Разработчик сделал систему всего за несколько часов и потратил на ее создание 50 долларов.