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1.

40-дневный весенний фестиваль в Китае завершается празднованием Нового года. В эти дни миллионы китайцев едут домой, чтобы собраться семьей на ужин воссоединения. Примерно с 20-х чисел января все виды транспорта — поезда, самолеты, корабли и автобусы — переполнены, за билетами выстраиваются огромные очереди. На фото: железнодорожная станция в городе Ухань.

Dmitry SEREBRYAKOV / AFP / East News

2.

В парке Никола-Ленивец, расположенном в Калужской области, по случаю Масленицы по традиции построили и сожгли арт-объект. В этом году им стала «Пламенеющая готика» Николая Полисского — 30-метровое здание из веток и мусора.

Thomas Senf / AP / East News

3.

Швейцарский альпинист Дани Арнольд проложил новый маршрут по замерзшему водопаду Хелмкен в Британской Колумбии. Это один из самых высоких водопадов в Канаде, который ежегодно привлекает экстремалов со всего мира.

Tyrone / Reuters

4.

6 февраля в тайваньском городе Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки разрушили несколько зданий в центре, в том числе десятиэтажный отель Marshal. В результате землетрясения погибли два человека и более 100 получили ранения.

Athit / Reuters

5.

Ночной рынок в районе Ратчада в Бангкоке — одно из популярных туристических мест. На этом базаре можно попробовать тайские блюда и фрукты, а также купить одежду, книги, предметы интерьера и множество других безделушек по низким ценам.

STR / EPA-EFE / Vostock Photo

6.

Караван верблюдов перевозит противомоскитные сетки в округ Афамбо, расположенный в 500 километрах к северо-востоку от Аддис-Абебы. Это один из самых неблагополучных регионов Эфиопии, в котором широко распространена малярия (ее разносчики — комары). Гуманитарную помощь африканской стране оказывает Агентство США по международному развитию (USAID).

Denis Balibouse / Reuters

7.

Полет чаек в зимний день на озере Леман, более известном как Женевское, — крупнейшем в Альпах и втором по величине в Центральной Европе.

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8.

Чешский спортсмен Мирослав Дворжак прыгает с трамплина на соревнованиях по лыжному двоеборью, Пхенчхан, Южная Корея.

Tibta Nangin / EPA-EFE / Vostock Photo

9.

Очередное извержение вулкана Синабунг — одного из самых активных вулканов в Индонезии. 19 февраля он выбросил столб пепла высотой более 5 километров (высота самой горы составляет 2,4 километра над уровнем моря). Вулкан, спавший почти 400 лет, проснулся в 2010 году, и с тех пор его жертвами стали более 30 человек.

SpaceX

10.

6 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster вишневого цвета на борту. Это был тестовый запуск, и он прошел успешно. За рулем Tesla сидит манекен по имени Starman. Во время запуска в салоне машины играла Life on Mars Дэвида Боуи, а вокруг Солнца машина будет летать под другой знаменитый трек Боуи — Space Oddity.