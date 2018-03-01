Накануне члены киноакадемии США завершили голосование за победителей премии «Оскар», однако одному из них нынешние номинанты совсем не понравились. Продюсер на анонимной основе поделился с изданием The Hollywood Reporter своим честным мнением.

«Спилберг все никак не сойдет со своего проклятого пути. Он поручил актерам заниматься лишней работой. Словно он посмотрел «Бердмэна» и сказал: «Давайте сделаем подобное, только я заставлю всех возиться с чем-нибудь в карманах, с сигаретой или чем-угодно». Это убило меня. Это была отличная история с великолепным актерским составом, но слишком спилбергизированная», — отозвался критик о «Секретном досье» с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом.

«Мне не понравился «Зови меня своим именем». Как я понял, в книге возраст главных героев не играл существенной роли, но в экранизации все выглядит так, будто 35- или 40-летний мужчина приударил за 16- или 17-летним мальчиком, и это просто кажется неправильным. И было бы неправильным, даже если бы речь шла о гетеросексуалах», — сказал он о фильме Луки Гуаданьино.

«"Три билборда»? В этом фильме нет никакой правды. Актерская игра была превосходной, но персонажи не казались реальными, а история выглядит всего лишь как британская версия Америки. Я не думаю, что если поеду в Эббинг, штат Миссури, то увижу там нечто подобное", — высказался продюсер по поводу фильма Мартина Макдона, который получил четыре «Золотых глобуса».

«"Дюнкерк» выглядел великолепно, но все было немного запутанно, не хватало эмоциональной связки, а жужжание самолета, которое длилось весь чертов фильм, просто свело меня с ума. На меня это не подействовало", — отметил член киноакадемии.

Относительно хорошо критик отозвался о фильмах «Леди Берд» и «Прочь», но остался недоволен чрезмерно восторженной реакцией на эти картины, а также разрекламированностью ленты Греты Гервиг. Наиболее положительно продюсер высказался по поводу «Формы воды» и «Призрачной нити», однако насчет последнего он заметил, что такие фильмы ему нравились раньше. В «Форме воды» Гильермо дель Торо ему понравилось, как картина отразила тему аутсайдеров.

Насчет фильмов «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «О теле и душе» и «Квадрат», которые представлены в категории «Лучший иностранный фильм», продюсер сказал: «Не зацепило».