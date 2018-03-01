Накануне члены киноакадемии США завершили голосование за победителей премии «Оскар», однако одному из них нынешние номинанты совсем не понравились. Продюсер на анонимной основе
«Спилберг все никак не сойдет со своего проклятого пути. Он поручил актерам заниматься лишней работой. Словно он посмотрел «Бердмэна» и сказал: «Давайте сделаем подобное, только я заставлю всех возиться с чем-нибудь в карманах, с сигаретой или чем-угодно». Это убило меня. Это была отличная история с великолепным актерским составом, но слишком спилбергизированная», — отозвался критик о «Секретном досье» с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом.
«Мне не понравился «Зови меня своим именем». Как я понял, в книге возраст главных героев не играл существенной роли, но в экранизации все выглядит так, будто 35- или 40-летний мужчина приударил за 16- или 17-летним мальчиком, и это просто кажется неправильным. И было бы неправильным, даже если бы речь шла о гетеросексуалах», — сказал он о фильме Луки Гуаданьино.
«"Три билборда»? В этом фильме нет никакой правды. Актерская игра была превосходной, но персонажи не казались реальными, а история выглядит всего лишь как британская версия Америки. Я не думаю, что если поеду в Эббинг, штат Миссури, то увижу там нечто подобное", — высказался продюсер по поводу фильма Мартина Макдона, который получил четыре «Золотых глобуса».
«"Дюнкерк» выглядел великолепно, но все было немного запутанно, не хватало эмоциональной связки, а жужжание самолета, которое длилось весь чертов фильм, просто свело меня с ума. На меня это не подействовало", — отметил член киноакадемии.
Относительно хорошо критик отозвался о фильмах «Леди Берд» и «Прочь», но остался недоволен чрезмерно восторженной реакцией на эти картины, а также разрекламированностью ленты Греты Гервиг. Наиболее положительно продюсер высказался по поводу «Формы воды» и «Призрачной нити», однако насчет последнего он заметил, что такие фильмы ему нравились раньше. В «Форме воды» Гильермо дель Торо ему понравилось, как картина отразила тему аутсайдеров.
Насчет фильмов «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «О теле и душе» и «Квадрат», которые представлены в категории «Лучший иностранный фильм», продюсер сказал: «Не зацепило».
Прочитать мнение члена киноакадемии по поводу остальных номинантов можно по