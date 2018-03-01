Актриса Эван Рэйчел Вуд выступила на слушаниях в комитете, посвященных Биллю о правах жертв сексуального насилия. Вуд рассказала о пережитом сексуальном и психологическом насилии, которое привело ее к попытке самоубийства. Об этом пишет Time.

30-летняя актриса рассказала о психологическом и физическом насилии со стороны своего бывшего возлюбленного. Она призналась, что однажды проснулась от того, что бывший «насиловал ее бессознательное тело». По ее словам, он также связывал ее, манипулировал, избивал, угрожал и одновременно требовал доказательств ее любви.

Вуд отметила, что возникновение движений #MeToo и Time's Up было очень воодушевляющим, но вместе с тем и болезненным, потому что многочисленные истории, похожие на ее опыт, заставляли ее вновь вспоминать травматичные события.

В такие моменты, когда меня связывали и избивали, говорили непередаваемые вещи, я действительно думала, что я умру. Не только потому что мой абьюзер говорил мне, что может убить меня прямо сейчас, но потому что в тот момент мне казалось, что мое тело больше мне не принадлежит, и я слишком боялась бежать, он бы нашел меня. Я окаменела.

Актриса подчеркнула, что справиться с такой травмой очень тяжело, нередки случаи, когда пережившие изнасилование вновь становятся жертвами. После токсичных отношений актриса вновь столкнулась с изнасилованием со стороны одного владельца бара. По словам Вуд, ее самооценка была уничтожена, и она много лет страдала от посттравматического стрессового расстройства и даже дважды пыталась покончить с собой, после чего была вынуждена лечь в психиатрическую лечебницу.