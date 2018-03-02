Позолоченная скульптура продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, появилась в Голливуде за три дня до вручения премий «Оскар». Ее установили местные уличные художники недалеко от театра «Долби», где пройдет церемония.

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Скульптура представляет собой «диван для кастингов», на котором сидит Вайнштейн в халате и со статуэткой «Оскара» в руках. Авторы скульптуры объяснили Hollywood Reporter, что статуя олицетворяет методы, которые используют в Голливуде те, кто имеет власть.

Осенью 2017 года газета New York Times опубликовала расследование о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. В статье говорилось, что он в течение многих лет домогался актрис. После истории с Вайнштейном в домогательствах обвинили многих других известных людей, например, комика Луи Си Кея, бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, актера Кевина Спейси.