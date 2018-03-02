Позолоченная скульптура продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, появилась в Голливуде за три дня до вручения премий «Оскар». Ее установили местные уличные художники недалеко от театра «Долби», где пройдет церемония.

Скульптура представляет собой «диван для кастингов», на котором сидит Вайнштейн в халате и со статуэткой «Оскара» в руках. Авторы скульптуры объяснили H ollywood Reporter , что статуя олицетворяет методы, которые используют в Голливуде те, кто имеет власть.

A dog named «Sassi» sits next to a golden statue titled «Casting Couch," featuring a bathrobe-clad Harvey Weinstein, today on a sidewalk along Hollywood Blvd., in Los Angeles. Photo Damian Dovarganes pic.twitter.com/3rhXZRlZ6T — AP Images (@AP_Images) March 2, 2018

Осенью 2017 года газета New York Times опубликовала расследование о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. В статье говорилось, что он в течение многих лет домогался актрис. После истории с Вайнштейном в домогательствах обвинили многих других известных людей, например, комика Луи Си Кея, бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, актера Кевина Спейси.