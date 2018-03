Вышел пятнадцатый студийный альбом Моби Everything Was Beautiful and Nothing Hurt.

В своей новой работе электронщик возвращается к корням — соулу, трип-хопу и госпелу — исследуя духовность, индивидуальность и уязвимость человека. Артист вдохновлялся такими исполнителями, как Грейс Джонс, Джеймс Браун, Talking Heads, Гил Скотт-Херон.

Перед выходом альбома музыкант выпустил клипы на песни, которые вошли в пластинку: Like a Motherless Child, Mere Anarchy и This Wild Darkness.