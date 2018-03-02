«Дюнкерк» и лично Кристофера Нолана обвинили в расизме и «отбеливании истории». Сразу несколько видных писателей, историков и общественных деятелей написали подробные эссе в The Guardian и Washington Post, обвиняя режиссера в том, что он полностью исключил из своего фильма небелых актеров, а ведь в Дюнкерке на стороне британской армии сражались солдаты из Индии, на стороне французской армии — солдаты из Марокко, а каждый третий помощник на лодке британских рыбаков (которые использовались для эвакуации британских солдат из Франции) был азиатского происхождения. Кроме того фильм попытались обвинить в полном отсутствии женских персонажей, но хотя бы это обвинение «не взлетело».

«Темные времена». С самим фильмом все в порядке, а вот Гэри Олдману вспомнили старую историю: его бывшая жена Доня Фиорентино обвинила актера в том, что он избил ее телефоном на глазах у детей. История довольно мутная и непонятная: сам Олдман все категорически отрицает, и расследование против него ничем не кончилось ввиду отсутствия доказательств. Фиорентино успешно развелась с актером и больше никогда своих обвинений не повторяла. У Олдмана в тот момент были широко известные проблем с алкоголем, а у Фиорентино — с наркотиками. Плюс обвинения были озвучены в момент, когда пара делила в суде детей. В общем дело мутное, но неприятных комментариев в твиттере Олдман прочитал не мало.

«Зови меня своим именем». Тут линии нападения на фильм две: во‑первых, только не надо смеяться, режиссера (и открытого гея) Луку Гуаданьино радикальная часть ЛГБТ-сообщества обвинила в предательстве: главные роли в его фильме сыграли гетеросексуальные актеры. Логика здесь следующая: ты, дорогой товарищ, мог бы дать возможность сыграть своим «коллегам по цеху», которых индустрия чурается и не дает хороших ролей, а ты… Это раз. Два: одному из главных героев фильма 17, а другому — 24. В результате «моралисты» не только обвинили фильм в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних (да, да, там такие идиоты тоже есть), но и в пропаганде педофилии.

«Форма воды». Кроме довольно странного обвинения в плагиате, судьбу которого решит суд, фильм дель Торо стал объектом нападок со стороны американских религиозных лидеров. Радикальных христиан возмутил сюжет фильма, в котором они увидели оправдание и пропаганду зоофилии. Один из проповедников даже заявил, что выпуск фильма «Форма воды» в прокат является очевидным доказательством скорого конца света.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Неожиданно самый скандальный фильм этого года. У фильма Мартина Макдонаха сразу три проблемы: с расизмом, с неправильным феминизмом и с «клеветой на американскую действительность». С расизмом проблема в герое Сэма Рокуэлла — полицейском, который пытал однажды задержанного чернокожего. Часть публики возмутило, что герой Рокуэлла не наказан за свой расизм, более того, его преступления полностью проигнорированы режиссером: герой поднимается с морального дна и получает право на искупление, при этом нигде не делается акцент на том, что он понял ошибочность своих убеждений или отказался от них. По сути в последней сцене фильма он встал на, условно говоря, путь исправления, но при этом точно остался расистом. Это проблема номер один.

Проблема номер два: героиня Фрэнсис МакДорманд в фильме не действует, а лишь используется для того, чтобы дать шанс «искупления» для героев-мужчин — Рокуэлла и Вуди Харрельсона. Это «карикатурный женский персонаж», написанный одной краской, в то время, как все персонажи-мужчины в фильме сложные и многогранные, пусть и неоднозначные. «Не такой героини мы ждем во времена движения #MeToo», написали сразу многие прогрессивные авторы. Мы встречаем героиню Фрэнсис МакДорманд озлобленной и жаждущей мщения и прощаемся с ней в том же состоянии, в то время как уже упомянутый герой Рокуэлла получил возможность измениться.

И, наконец, три: описанный в фильме мир — это не настоящая Америка, а «Америка глазами англичанина». Очень понятное для нас обвинение, и выдвигают его примерно понятного нам уровня развития люди.