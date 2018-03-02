«Дюнкерк» и лично Кристофера Нолана обвинили в расизме и «отбеливании истории». Сразу несколько видных писателей, историков и общественных деятелей написали подробные эссе в The Guardian и Washington Post, обвиняя режиссера в том, что он полностью исключил из своего фильма небелых актеров, а ведь в Дюнкерке на стороне британской армии сражались солдаты из Индии, на стороне французской армии — солдаты из Марокко, а каждый третий помощник на лодке британских рыбаков (которые использовались для эвакуации британских солдат из Франции) был азиатского происхождения. Кроме того фильм попытались обвинить в полном отсутствии женских персонажей, но хотя бы это обвинение «не взлетело».

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

«Темные времена». С самим фильмом все в порядке, а вот Гэри Олдману вспомнили старую историю: его бывшая жена Доня Фиорентино обвинила актера в том, что он избил ее телефоном на глазах у детей. История довольно мутная и непонятная: сам Олдман все категорически отрицает, и расследование против него ничем не кончилось ввиду отсутствия доказательств. Фиорентино успешно развелась с актером и больше никогда своих обвинений не повторяла. У Олдмана в тот момент были широко известные проблем с алкоголем, а у Фиорентино — с наркотиками. Плюс обвинения были озвучены в момент, когда пара делила в суде детей. В общем дело мутное, но неприятных комментариев в твиттере Олдман прочитал не мало.

«Зови меня своим именем». Тут линии нападения на фильм две: во‑первых, только не надо смеяться, режиссера (и открытого гея) Луку Гуаданьино радикальная часть ЛГБТ-сообщества обвинила в предательстве: главные роли в его фильме сыграли гетеросексуальные актеры. Логика здесь следующая: ты, дорогой товарищ, мог бы дать возможность сыграть своим «коллегам по цеху», которых индустрия чурается и не дает хороших ролей, а ты… Это раз. Два: одному из главных героев фильма 17, а другому — 24. В результате «моралисты» не только обвинили фильм в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних (да, да, там такие идиоты тоже есть), но и в пропаганде педофилии.

«Форма воды». Кроме довольно странного обвинения в плагиате, судьбу которого решит суд, фильм дель Торо стал объектом нападок со стороны американских религиозных лидеров. Радикальных христиан возмутил сюжет фильма, в котором они увидели оправдание и пропаганду зоофилии. Один из проповедников даже заявил, что выпуск фильма «Форма воды» в прокат является очевидным доказательством скорого конца света.

Читать также: Гильермо дель Торо: «По своей природе я аутсайдер»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Неожиданно самый скандальный фильм этого года. У фильма Мартина Макдонаха сразу три проблемы: с расизмом, с неправильным феминизмом и с «клеветой на американскую действительность». С расизмом проблема в герое Сэма Рокуэлла — полицейском, который пытал однажды задержанного чернокожего. Часть публики возмутило, что герой Рокуэлла не наказан за свой расизм, более того, его преступления полностью проигнорированы режиссером: герой поднимается с морального дна и получает право на искупление, при этом нигде не делается акцент на том, что он понял ошибочность своих убеждений или отказался от них. По сути в последней сцене фильма он встал на, условно говоря, путь исправления, но при этом точно остался расистом. Это проблема номер один.

Проблема номер два: героиня Фрэнсис МакДорманд в фильме не действует, а лишь используется для того, чтобы дать шанс «искупления» для героев-мужчин — Рокуэлла и Вуди Харрельсона. Это «карикатурный женский персонаж», написанный одной краской, в то время, как все персонажи-мужчины в фильме сложные и многогранные, пусть и неоднозначные. «Не такой героини мы ждем во времена движения #MeToo», написали сразу многие прогрессивные авторы. Мы встречаем героиню Фрэнсис МакДорманд озлобленной и жаждущей мщения и прощаемся с ней в том же состоянии, в то время как уже упомянутый герой Рокуэлла получил возможность измениться.

И, наконец, три: описанный в фильме мир — это не настоящая Америка, а «Америка глазами англичанина». Очень понятное для нас обвинение, и выдвигают его примерно понятного нам уровня развития люди.

Текст: Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном»