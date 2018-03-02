Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук рассказала о домогательствах со стороны депутата Государственной думы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Она также отправила письмо на имя главы комиссии Думы по этике Отари Аршбы с просьбой принять меры.

По ее словам, случай произошел в 2014 году, когда Жук позвала депутата в эфир второй раз. Она отметила, что при знакомстве политик вел себя прилично, однако на следующей встрече его поведение изменилось. «Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала», — описывает Жук.

Теперь у меня к вам только один вопрос: вы и сейчас будете все отрицать? Удивительно, что находятся депутаты, которые пугают лишением аккредитации журналистов, просто рассказавших правду, вместо того, чтобы провести честное расследование.

Ранее с подобным рассказом в прямом эфире выступила заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. По словам Котрикадзе, инцидент произошел в 2011 году, когда она хотела взять интервью у Слуцкого. О домогательствах депутата рассказали еще две анонимные журналистки. Сам Слуцкий обвинения категорически отрицает и называет их «бредом».

Одна из трех журналисток, которая ранее рассказала, что ее домогался Слуцкий, решила «выйти из тени». Это наша продюсер Даша Жук. Она рассказала все подробности https://t.co/wB9LuwZHQ0 — Телеканал Дождь (@tvrain) March 1, 2018

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен взять ситуацию со Слуцким «под личный контроль», а думская комиссия по этике рассмотрит заявления, которые поступят по этой теме, передает «Дождь». «Сама тема поднята, и это многих поставит на место», — отметил Володин.

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