С 1 марта 2018 года в московском ГУМе в Articoli by Bosco открывается Maison Christian Dior — новое концептуальное пространство для ценителей парфюмерии, где можно будет узнать всё об ароматах Dior, получить консультацию и принять участие в парфюмерных церемониях.

Парфюмерией в доме моды с 2006 года заведует Франсуа Демаши. Созданные им ароматы, яркие, чувственные, основанные на натуральных ингредиентах, неразрывно связаны с историей Dior. Вместе с дополняющими их свечами и мылом, они формируют впечатляющую коллекцию, каждый из элементов которой представляет отдельную главу этой парфюмерной истории.