Спортивный хронограф HyperChrome — знаковая модель мужских часов Rado на каждый день, для любой ситуации. Теперь они вышли в лимитированной серии в 999 экземпляров. Новые HyperChrome сделаны из бронзы и высокотехнологичной керамики. Бронза отмечает течение времени, обретая роскошную патину, а высокотехнологичная керамика отличается легкостью и невероятной устойчивостью к царапинам.

45-миллиметровый корпус часов оснащен автоматическим механизмом с хронографом, а керамический браслет заменен на винтажный кожаный ремешок из мягкой коричневой кожи. Этот гармоничный контраст дополняют боковые вставки и кнопки хронографа из бронзы — древнейшего сплава, изобретенного человечеством.