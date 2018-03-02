Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда», может покинуть парижский Лувр впервые с 1974 года. Об этом сообщает The Guardian.

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что намерена бороться с «культурной сегрегацией», поэтому полотно планируют выставлять в других музеях. Министр добавила, что серьезно обсудит эту тему с директором Лувра. Предполагается, что «Джоконду» в первую очередь выставят в филиале Лувра в городе Ланс на севере Франции.

Ряд экспертов критикует такое решение, ссылаясь на хрупкость шедевра и беспокоясь за его сохранность. В 1911 году «Мона Лиза» была украдена из Лувра, и только через два года шедевр вернулся обратно в музей.

Ниссен считает, что беспокоиться по этому поводу не нужно, а также напомнила, что подобная реакция была в отношении знаменитого гобелена из Байе: недавно Франция разрешила вывезти памятник средневекового искусства впервые за 950 лет.

В последний раз «Мона Лиза» покинула Париж в 1974 году. Тогда картину увозили в Токио и Москву.

С 2005 года в Лувре для нее выделен отдельный зал.

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