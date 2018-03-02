Если вы, как и мы, все эти дни читаете «оскаровские» прогнозы зарубежной прессы, то наверняка уже смирились с мыслью, что предсказать победителя в главной номинации невозможно и остается только бросать монетку, выбирая между «Формой воды» и «Тремя билбордами на границе Эббинга, Миссури». А если монетка упадет на ребро, то голосовать за Прочь".

Во всех остальных категориях, кроме разве что «лучшего оригинального сценария», у букмекеров, экспертов и журналистов хотя бы есть консенсусное мнение, которому вполне можно довериться. Особенно если вы не специалист в сведении звука и не видели все короткометражные документалки этого года. Но с «Лучшим фильмом» творится настоящая чертовщина, способная довести до белого каления самых азартных из нас.

Как устроено голосование за лучший фильм?

Гадание на «оскарах» было непредсказуемым, но все же доходным делом до 2009 года, пока Академия не решила увеличить число фильмов-номинантов с фиксированных пяти до возможных десяти (в нынешнем году их девять). При таком разнообразии шансов на выявление всеобщего любимчика в первом туре не осталось, поэтому Академия вернулась к системе голосования, которую в последний раз применяла с 1943 по 1945 годы. Теперь участники заполняют так называемые «бюллетени предпочтений» (preferential ballots), в которых каждому фильму необходимо присваивать место — в этом году с первого по девятое — от лучшего к худшему. Кстати, начиная со следующего года сдавать бланки академики будут обязаны исключительно в электронном виде, чтобы исключить человеческий фактор при подсчете.

В чем особенность «бюллетеней предпочтений»? В том, что в первом раунде голосования учитывается только верхняя строчка — тот фильм, который каждый академик посчитал лучшим. Если после подсчета результатов ни одна кинокартина не набирает 50% голосов (и один контрольный голос сверху), то начинается магия. Следите за руками.

Победителя все еще нет, но уже есть фильм, занявший последнее место — допустим, «Зови меня своим именем» (просто для примера, ну и чтобы вам стало немного обидно).

Все бланки, в которых фильм-аутсайдер занял первое место, достают из корзины и смотрят, какие картины в них указаны на второй строчке — и эти фильмы тут же получают дополнительные баллы к уже имеющимся очкам.

Frenesy Film Company Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

Всего в Академии 7258 членов, о демографии которых мы поговорим чуть позже — когда у вас перестанет кружиться голова. Допустим, 300 из них называли лучшим фильмом «Зови меня своим именем», который, как мы с вами решили, занял девятое место. Скорее всего, это были молодые и либеральные академики, и на второе место они охотнее ставили прогрессивные фильмы «Прочь» (200 человек) и «Леди Берд» (100 человек), чем консервативные «Темные времена» и «Форму воды».

От перераспределения их голосов выиграют не столько фавориты («Форма воды» и «Три билборда), сколько другие аутсайдеры. И если «Леди Берд» 100 условных голосов это вряд ли помогут, то для «Прочь» с этого момента начинается движение вверх.

Разобравшись с наследством фильма на девятой строчке, счетоводы из PricewaterhouseCoopers вновь суммируют голоса. Скорее всего, заветных 50%+1 голоса ни у кого все еще нет. Допустим, что на вершине все еще находятся «Форма воды» и «Три билборда», а «Прочь» чуточку, но приблизился к их пушистым хвостам — на выдуманные нами 200 голосов.

Теперь берется восьмой фильм из первоначального рейтинга, и голоса академиков перераспределяются вновь. Допустим, на восьмом месте были «Темные времена» с 400 очками. И допустим, все эти бюллетени принадлежали британским шпионам! Вряд ли эти люди поставили на вторые места в своих листочках фильм «Прочь». Скорее уж 200 голосов уйдут ангийскому «Дюнкерку», 100 голосов — снятым британцем «Трем билбордам» и еще 100 — такому же старомодному, как и «Темные времена», «Секретному досье» (хотя Спилберг ведь унизил англичан в «Линкольне» — так что они могут и отомстить).

В любом случае, после этого передела голоса вновь суммируются. Если «Три билборда» перескочили через заветную 50-процентную отметку, то их объявляют победителем.

Но если кворума все еще нет, то начинается борьба за наследство фильма с седьмого места. Допустим, это «Секретное досье» гуманиста-классика Спилберга. Если фанаты Спилберга поставили на второе место другого классика-гуманиста Гильермо дель Торо, то «Форма воды» набирает очки.

И таких раундов может быть очень много. Поэтому предсказывать исход «Оскара» по старинке, опираясь на статистику, собранную до 2009 года, бессмысленно. Теперь нужно угадывать, какие фильмы возьмут пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое места. А потом фантазировать, как перераспределятся голоса фанатов этих фильмов.

Нравится ли ретрофутуризм поклонникам «Темных времен»? Оценят ли адепты «Прочь» героя-расиста из «Трех билбордов»? Не ревнуют ли болельщики визионера Нолана к визионеру Дель Торо? Какая женщина больше по душе группе поддержки «Леди Берд» — с коктейлем Молотова или со шваброй?

Чтобы все это просчитать, нужно быть гением вроде Пола Радда — американского актера, обыгравшего Стивена Хокинга в квантовые шахматы. Но мы не он, и вы, скорее всего, тоже. Поэтому голосуйте сердцем. А если его нет, то ниже вы найдете все ключевые статистические факторы, на которые худо-бедно можно опереться, угадывая лучший фильм. Серьезные аналитики присваивают каждому из этих факторов вес, но мы для наглядности уравняем их между собой.

Twentieth Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Гильдия актеров — за «Три билборда»

За 24 года существования SAG (Screen Actors Guild) на «Оскаре» побеждала всего одна картина, не удостоенная номинации «Лучший актерский ансамбль» от этого профсоюза. Это был фильм «Храброе сердце». А если брать 9 лет, прошедших с реформы системы голосования, то отсутствие номинации — верный признак грядущей неудачи. Так вот, у «Формы воды» этой номинации не было. У «Прочь» она была. А у «Трех билбордов» были и номинация, и победа.

«Форма воды»: 0

«Три билборда»: 1

«Прочь»: 0

Академики-новички — за «Прочь»

За последние два года на волне скандалов Академия пригласила в свои ряды около 1500 новичков, отдавая предпочтение женщинам и цветным кинематографистам. До паритета все еще далеко — сегодня женщины составляют лишь 28% от числа академиков, а расовые меньшинства — всего 11%. Но многие новички, судя по опросам, чувствуют себя обязанными голосовать, держа в уме причину, почему они здесь. Из трех фаворитов эта ангажированность больше всего на руку фильму «Прочь».

«Форма воды»: 0

«Три билборда»: 1

«Прочь»: 1

Гильдия продюсеров — за «Форму воды»

Многочисленная (хоть и уступающая актерскому цеху) гильдия продюсеров, награждая лучший фильм, использует те же сложные бюллетени, что и академики. И с 2009 года продюсеры не предсказали исход «Оскара» лишь дважды, поставив на «Игру на понижение» с Кристианом Бейлом и Райаном Гослингом (выиграл фильм «В центре внимания») и на «Ла-Ла Ленд» (выиграл «Лунный свет»). То есть общая статистика (75% совпадений) в пользу «Формы воды», победившую у продюсеров в этом году. Но тенденция последних лет — против. Осторожно прибавим фильму балл.

«Форма воды»: 1

«Три билборда»: 1

«Прочь»: 1

Twentieth Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Форма воды»

Количество номинаций — за «Форму воды»

У «Трех билбордов» нет даже номинации за режиссуру, а без нее за всю историю побеждали лишь четыре фильма. За период с 2009 года это проклятье преодолела только «Операция «Арго» Бена Аффлека. У «Формы воды», напротив, целых 13 номинаций. И хотя год назад рекордные 14 номинаций не помогли «Ла-Ла Ленду», есть надежда, что фильм наберет голоса тех избирателей, которые представляют разные технические ветви Академии — художников, гримеров, мастеров по спецэффектам. А у фильма «Прочь» нет важной номинации за монтаж (без нее за восемь лет выиграл лишь «Бердмен») и вообще маловато мышечной массы. Последний раз фильм без хотя бы пяти номинаций брал «Оскар» в 1933 году. У «Прочь» номинаций всего четыре.

«Форма воды»: 2

«Три билборда»: 1

«Прочь»: 1

Скандалы — в пользу «Прочь»

Фавориты гонки стали жертвами то ли случайных, то ли срежиссированных скандалов: Гильермо дель Торо обвинили в плагиате, а Мартина Макдону — в чрезмерной симпатии к герою Сэма Рокуэлла, белому копу-расисту. На этом фоне у «Прочь» безупречная репутация: фильм вышел аж в феврале, а его до сих пор хвалят за политическую актуальность. Кстати, мистическое совпадение: за всю историю «Оскара» лишь один раз главный приз брал февральский релиз, и лишь однажды награда доставалась ужастику. Речь о вышедшем 11 февраля 1991 года «Молчании ягнят». Кажется, это знак, что «Прочь» заслужил еще одно очко в нашей гонке.

«Форма воды»: 2

«Три билборда»: 1

«Прочь»: 2

Режиссерская награда — на руку «Трем билбордам»

Судя по всему, приз за лучшую режиссуру достанется дель Торо. С 2009 по 2016 года «Лучшая режиссура» равнялась «Лучшему фильму», но последние примеры — «В центре внимания» и «Лунный свет» — говорят о склонности академиков раздавать всем сестрам по серьгам. И чем политизированнее становится премия, тем больше это заметно: выбор лучшего фильма — это послание Америке и миру, а выбор лучшего режиссера — это признание личных заслуг. И раз уж, разбираясь с гильдией продюсеров, мы дали очко «Форме воды», то теперь уравновесим его баллом «Трем билбордам».

«Форма воды»: 2

«Три билборда»: 2

«Прочь»: 2

Сценаристы — против «Формы воды»

С 2009 года лишь один раз главный «Оскар» достался фильму, не взявшему приз за оригинальный или адаптированный сценарий. Это был черно-белый «Артист». В этом году и «Форма воды», и «Прочь», и «Три билборда» бьются за сценарный «Оскар» в одной и той же категории — для оригинальных сюжетов. Но «Форма воды» может пойти ко дну из-за обвинений в плагиате, у «Прочь» уже есть награда за лучший сценарий от важной Гильдии сценаристов, а Мартин Макдона взял соответствующий приз на церемонии BAFTA. Гильдия сценаристов и BAFTA за последние 8 лет предсказывали главный «Оскар» с 50-процентной точностью. Так что дадим по баллу всем, кроме «Формы воды».

«Форма воды»: 2

«Три билборда»: 3

«Прочь»: 3

«Золотой глобус» — за «Три билборда»

Около ста журналистов каждый год называют сразу два лучших фильма — драму и комедию/мюзикл. За последние восемь лет они награждали и «Мальчишник в Вегасе», и «Марсианина», а в последний раз отметили сразу и «Лунный свет», и «Ла-Ла Ленд». Иностранная пресса в 2016-ом и 2015-ом годах прозевала триумф «В центре внимания» и «Бердмена», и все-таки, начиная с 2009 года в 5 случаях из 8 эти люди точно предсказали «Оскар». Так что победившие в этом году «Три билборда» делают шаг вперед.

«Форма воды»: 2

«Три билборда»: 4

«Прочь»: 3

Гильдия режиссеров — за «Форму воды»

За последние восемь лет награда от Гильдии режиссеров не совпала с «Оскаром» за лучший фильм лишь дважды, когда последний достался «Лунному свету» и «В центре внимания». Это тревожный звоночек для взявшей приз гильдии «Формы воды», хотя в целом статистика все еще на ее стороне — 75% совпадений! К тому же, когда мы вспоминаем, как «Арго» выиграл главный «Оскар» без режиссерской номинации от Академии, нужно помнить, что Бен Аффлек при этом был награжден Гильдией режиссеров. А британца Мартина Макдону, кажется, в Гильдии режиссеров не жалуют. Так что добавим очков «Форме воды».

«Форма воды»: 3

«Три билборда»: 4

«Прочь»: 3

Букмекеры — за «Три билборда»

Но это ничего не значит. Во‑первых, еще неделю назад, до итогов BAFTA, лидером была «Форма воды». Во‑вторых, в прошлом сезоне суммированное мнение редакторов сайта GoldDerby.com, журналистов ведущих изданий и самых опытных пользователей этого портала сулило безоговорочную победу «Ла-Ла Ленду» — и где теперь"Ла-Ла Ленд»? В-третьих, если совсем сойти с ума и посмотреть на личную статистику экспертов в каждой категории (да, мы это сделали), то выяснится, что в прошлых прогнозах эти люди ошибались так же часто, как и мы. Доходило до смешного: например, все 10 экспертов сайта Awards Watch в прошлом году ставили на «Ла-Ла Ленд». Теперь шестеро из них голосуют за «Форму воды», двое — за «Три билборда» и двое — за «Прочь». Наверное, Гильермо дель Торо стоит опасаться таких болельщиков, а нам — не прислушиваться к vox populi вообще. Ничья. Но если вам все же нужно мнение математика: Джон Инглэнд, сумевший предсказать победу «В центре внимания» и «Лунного света», в этом году болеет за «Леди Берд». Но самая большая страсть Джона — футбольные прогнозы, а три года назад он недосмотрел другую птицу — «Бердмена».

«Форма воды»: 3

«Три билборда»: 4

«Прочь»: 3

Universal Кадр из фильма «Прочь»





Критики — за «Форму воды»

Крупнейшая североамериканская премия Critic’s Choice в этом году назвала лучшим фильмов «Форму воды». С 2009-го года предпочтения этих 250 журналистов расходились с мнением Киноакадемии трижды — в случае с «Ла-Ла Лендом», «Отрочеством» и «Социальной сетью». Так что индикатор ненадежен, но раз в нашем списке есть «Золотой глобус» от иностранной прессы, то должны быть и коренные американские киноведы.

«Форма воды»: 4

«Три билборда»: 4

«Прочь»: 3

Но за кого «бюллетени предпочтений»?

А вот это предсказать невозможно. Главный изъян оскаровских бюллетеней в том, что голоса академиков, которые поставили на первую строчку самый «слабый» фильм, значат в итоге больше, чем голоса остальных. То есть исход гонки будет зависеть от того, какой из трех лидирующих (опять же, лишь по нашему мнению) фильмов будет быстрее добирать голоса за счет проигравших.

Есть подозрение, что первым рывок совершит «Прочь» — за счет «Леди Берд» и «Зови меня своим именем». И если он не успеет победить после очередного раунда пересчетов, то в игру вступят «Три билборда» и «Форма воды», которые разделят голоса поклонников «Дюнкерка», «Темных времен», «Секретного досье» и «Призрачной нити». Кажется, у «Формы воды» в этой гонке шансов поменьше: фэнтезийный фильм выбивается из общего списка точно так же, как когда-то из него выбилась проигравшая «Гравитация». Поэтому самая безопасная ставка этого «Оскара» — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А если она не сыграет, то мы всегда сможем написать где-нибудь на заборе: «Как же так, шер Уиллоуби?»