Enza Zaden, Энкхейзен, июнь 2012

<p><small><strong>ОПЫЛЕНИЕ</strong></small></p> <p>Семейная компания Enza Zaden входит в десятку крупнейших предприятий в мире, которые занимаются селекцией овощей. Фирма стоит у истоков промышленного разведения помидоров, сладкого перца, салата, дыни и лука. В основном они работают над такими качествами растений, как способность к росту, вкус и сопротивляемость болезням. На фотографии вверху: этот пыльцесборник, который используется для перекрестного опыления, сделан из электрической зубной щетки.</p>