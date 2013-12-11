Enza Zaden, Энкхейзен, июнь 2012
<p><small><strong>ОПЫЛЕНИЕ</strong></small></p> <p>Семейная компания Enza Zaden входит в десятку крупнейших предприятий в мире, которые занимаются селекцией овощей. Фирма стоит у истоков промышленного разведения помидоров, сладкого перца, салата, дыни и лука. В основном они работают над такими качествами растений, как способность к росту, вкус и сопротивляемость болезням. На фотографии вверху: этот пыльцесборник, который используется для перекрестного опыления, сделан из электрической зубной щетки.</p>
Enza Zaden, Энкхейзен, июнь 2012
<p><small><strong>ОТБОР</strong></small></p> <p>В ячейках находятся диски, вырезанные из листьев салата, которые используются для определения сопротивляемости растений ложной мучнистой росе — виду гриба, способному очень быстро распространяться и особенно опасному для такой культуры, как салат. Тесты позволяют отобрать растения для выведения более резистентных сортов.</p>
Enza Zaden, Энкхейзен, июнь 2012
<p><small><strong>СОТРУДНИК</strong></small></p> <p>Менеджер отдела разведения Брам ван Велден пришел в Enza Zaden больше 15 лет назад. Основная часть его работы — это руководство подкормкой растений в специальных теплицах. Всего в компании больше 600 сотрудников.</p>
Ферма Босбомов, Хюлсен, февраль 2012</br><p><small><strong>КОРМЛЕНИЕ</strong></small></p> <p>Желтые кормушки присоединены к двухлинейной системе, поставляющей свиньям корм двух типов, что позволяет контролировать дозировку для каждой свиньи. Ворота клеток закрываются только после кормлений, когда фермер проводит инспекцию.</p>
Ферма Босбомов, Хюлсен, февраль 2012</br><p><small><strong>КОРМЛЕНИЕ</strong></small></p> <p>Желтые кормушки присоединены к двухлинейной системе, поставляющей свиньям корм двух типов, что позволяет контролировать дозировку для каждой свиньи. Ворота клеток закрываются только после кормлений, когда фермер проводит инспекцию.</p>
Ekro, Апелдорн, июнь 2012
<p><small><strong>ОХЛАЖДЕНИЕ</strong></small></p> <p>Через бойню Ekro, которая является крупнейшим производителем телятины в мире, в год проходит 350 тысяч животных. На фотографии сверху: стойка, на которой происходит термическая обработка телячьих печенок, которые охлаждаются до 1 °C в течение суток. В среднем одна такая печень весит 4,5 кг.</p>
Ekro, Апелдорн, июнь 2012
<p><small><strong>ГИГИЕНА</strong></small></p> <p>До и после каждого перерыва в работе сотрудникам предписано тщательно мыть руки. В последнее время производители мяса относятся к стандартам гигиены особенно внимательно из-за скандалов с кониной, которая была обнаружена во многих поставках в европейских супермаркетах.</p>
Ekro, Апелдорн, июнь 2012
<p><small><strong>ХРАНЕНИЕ</strong></small></p> <p>Температура морозильной камеры держится на уровне 1−1,5°С. При таком режиме мясо может храниться довольно долго. Производство телятины в Нидерландах стало набирать обороты в конце 1960-х благодаря росту молочной промышленности, создававшей избыток телят.</p>
Ekro, Апелдорн, июнь 2012
<p><small><strong>ПРОТОКОЛ</strong></small></p> <p>Шантал, сотрудница отдела потребительских товаров, который занимается отправкой заказов в супермаркеты, следует строжайшему санитарному протоколу.</p>
Ekro, Апелдорн, июнь 2012
<p><small><strong>ПРОМЫВКА</strong></small></p> <p>На производственном этаже туши делятся надвое. Во время каждого рабочего перерыва в этом помещении проходит краткая очистка, а в конце дня — длинная. Кроме того, здесь ежедневно берутся пробы, которые отправляются в лабораторию, работающую над усовершенствованием системы промывки.</p>
GD, Девентер, май 2012
<p><small><strong>ДИАГНОСТИКА</strong></small></p> <p>Государственная Служба защиты здоровья животных (Gezondheidsdienst voor Dieren, GD) по просьбе фермеров проверяет их хозяйства и выдает рекомендации. Ежегодно она ставит больше миллиона диагнозов. Постоянный контроль позволяет GD отслеживать проблемы на ранних стадиях.</p>
Meyn, Амстердам, июнь 2012
<p><small><strong>ОБВАЛКА</strong></small></p> <p>Meyn — один из крупнейших производителей оборудования для забоя и обработки мяса птицы: на их технике обрабатывается 8,5 млрд из 32 млрд кур, которые убиваются в мире ежегодно. На фотографии — прототип машины для обвалки (отделения мяса от костей) окорочков.</p>
Meyn, Амстердам, июнь 2012
<p><small><strong>ОБУЧЕНИЕ</strong></small></p> <p>Прежде чем машины поступают в производство, компания учит технический персонал покупателя ее обслуживать (на фотографии — группа из китайской провинции Хэбэй). Машина для обвалки значительно упрощает процесс: она обрабатывает 3600 ножек в час — вручную это пришлось бы делать 14 людям.</p>
PlantLab, Хертогенбос, август 2012</br><p><small><strong>УБОРКА</strong></small></p> <p>Компания PlantLab ищет идеальные сочетания количества воды, света, питательных веществ, углекислого газа и температуры для различных растений. На фотографии — инженер и партнер компании Леон ван Дёйн чистит экспериментальные блоки, готовясь к приезду иностранной делегации.</p>
CombiVliet, Мидденмер, февраль 2012</br><p><small><strong>ОСВЕЩЕНИЕ</strong></small></p> <p>Электричество, необходимое для освещения помидорных теплиц компании CombiVliet с октября по май, вырабатывается на соседней теплоэлектростанции. Остаточное тепло используется для отопления, а углекислый газ, выделяющийся вместе с энергией, ускоряет рост растений.</p>
De Wieringermeer, Вирингермер, ноябрь 2012</br><p><small><strong>РОСТ</strong></small></p> <p>Компания De Wieringermeer выращивает в питомнике на своих 40 гектарах красный, желтый и зеленый сладкий перец. Цвет зависит от стадии созревания (зеленый перец — незрелый, красный — зрелый). За неделю растения вырастают на 5−10 см, в три раза медленнее, чем помидоры.</p>
Torsius Ei, Путтен, июль 2012
<p><small><strong>ДЕБИКИРОВАНИЕ</strong></small></p> <p>В птицеводческом хозяйстве Torsius курам не делают дебикирование (обрезку клюва). Обычно от возбуждения куры клюют друг друга, но в Torsius такое происходит редко — курятники здесь просторные и освещаются неяркими лампами дневного света, и это снижает стресс у животных.</p>
Министерство экономики, Ассен, июль 2012</br><p><small><strong>СБОР ДАННЫХ</strong></small></p> <p>В Нидерландах владельцы обязаны регистрировать всех своих коров, быков, овец, коз и свиней. Подробная информация о каждом животном хранится в центре сбора данных министерства экономики. В случае эпидемии эти данные позволяют мгновенно проследить каждое животное и его происхождение.</p>
Varketing Group, Лоттум, апрель 2012
<p><small><strong>ВЕНТИЛЯЦИЯ</strong></small></p> <p>Вместо железных и бетонных полов на фермах Varketing используются пластиковые — теплые и гигиеничные. Сквозь решетку, на которой стоят поросята, в помещение всасывается свежий воздух. Кроме того, воздухоочиститель удаляет аммиак, пыль и неприятные запахи, к которым поросята очень чувствительны.</p>
Инновационный центр свиноводства (VIC), Стерксел, август 2012</br><p><small><strong>ДЕФЕКАЦИЯ</strong></small></p> <p>Дикие свиньи стараются максимально разнести места для сна и дефекации. Это навело ученых из Центра инноваций в свиноводстве на мысль, что в неволе поросят можно научить испражняться в специально отведенном углу. В результате меньше времени уходит на чистку хлева и сокращает испарения аммиака.</p>
K.I. Samen, Грасхук, апрель 2013
<p><small><strong>ОЦЕНКА</strong></small></p> <p>Компания K.I. Samen занимается исследованиями в области осеменения крупного рогатого скота. Нескольких лет они наблюдают за качеством потомства быка — удойностью, продолжительностью жизни, производительностью — и исходя из этого определяют цену спермы, от 6 до 20 евро за единицу.</p>
K.I. Samen, Грасхук, апрель 2013
<p><small><strong>СПЕРМОХРАНИЛИЩЕ</strong></small></p> <p>В среднем за одну эякуляцию бык производит 480 единиц спермы, которые собираются в специальные трубки, а те, в свою очередь, погружаются в чашу с жидким азотом, охлажденным до —196°C. В одну чашу помещается 3000 трубок, но цветовая и цифровая маркировка позволяют быстро найти нужную сперму.</p>
Ферма Klopman, Груббенворст, март 2012</br><p><small><strong>ТЕЛЯТА</strong></small></p> <p>Ферма молочных телят Klopman производит «белое» мясо, особенно популярное в Италии. Когда телята поступают сюда в возрасте трех недель, они весят 45 кг. За семь месяцев они поглощают 200 кг кукурузы, 120 кг сухих кормов, 20 кг сена, 350 кг сухого молока и в результате увеличивают свой вес в шесть раз.</p>
Ферма Велзебуеров, Мидденбемстер, май 2012</br><p><small><strong>ФЕРТИЛЬНОСТЬ</strong></small></p> <p>В 2012 году Мартин Велзебуер увеличил свое стадо со 190 до 380 голов. Для этого ему понадобился беспроводной датчик регистрации движений: повышение активности свидетельствует о повышении температуры, которое, в свою очередь, означает, что корова готова к осеменению.</p>
Инкубаторы Verbeek, Зеволде, апрель 2013</br><p><small><strong>КАРАНТИН</strong></small></p> <p>В отличие от большинства голландских производств, на инкубаторной станции есть курилка, потому что в рабочее время сотрудникам запрещено покидать здание, чтобы минимизировать риск проникновения инфекции. Во всех помещениях повышено давление, чтобы не допустить внутрь воздух извне.</p>
Инкубаторы Verbeek, Зеволде, апрель 2013</br><p><small><strong>СОРТИРОВКА</strong></small></p> <p>На инкубаторной станции Verbeek разводят породу коричневых кур, у которой пол цыплят определяется на глаз: курицы вылупляются коричневыми, а петухи желтыми. Это позволяет легко отделять несушек даже рабочим без специальной подготовки: за час один человек может отсортировать 20 тысяч цыплят.</p>
Инкубаторы Verbeek, Зеволде, апрель 2013</br><p><small><strong>ДУШ</strong></small></p> <p>Уборщик Джесси обязан принимать душ в начале каждого рабочего дня. Многие сотрудники станции на досуге фермерствуют, что делает их потенциальными переносчиками инфекции.</p>
Инкубаторы Verbeek, Зеволде, апрель 2013</br><p><small><strong>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА</strong></small></p> <p>Понять на глаз, кто перед ним — самец или самка белой курицы, простой рабочий не может, для этого приходится нанимать специалистов из Европейской ассоциации по определению пола у цыплят. За день один специалист может идентифицировать 25 тысяч птиц, определяя их пол по оперению крыльев.</p>
Инкубаторы Verbeek, Зеволде, апрель 2013</br><p><small><strong>САЛЬМОНЕЛЛА</strong></small></p> <p>Температура в инкубаторе всегда равна 37,8°C. Инкубационный период длится 21 день. На последние три дня яйца переносят в «грязную» часть инкубатора. Как только цыплята вылупляются, появляется риск появления сальмонеллы, поэтому в конце каждого цикла весь инкубатор чистят и дезинфицируют.</p>
Инкубаторы Verbeek, Зеволде, апрель 2013</br><p><small><strong>ПЕРЕМЕЩЕНИЕ</strong></small></p> <p>Каждый такой контейнер вмещает около двух тысяч цыплят. После инкубатора их ждет процедура определения пола, дебикирование (обрезание клюва) и вакцинация, а затем конвейерная лента доставит цыплят в другие контейнеры, которые отвезут их на ферму кур-несушек или бройлеров.</p>