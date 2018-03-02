Компания Apple запатентовала MacBook с двумя экранами. В запатентованном компьютере функции клавиатуры и трекпада будет выполнять сенсорный экран. Об этом сообщает Hypebeast.

На данный момент Apple предлагает два варианта разработки: ноутбук-раскладушка, а также ноутбук «два в одном» — с изолированными экранами, которые можно использовать как два отдельных устройства.

В описании патента уточняется, что каждая панель будет покрыта поляризационным материалом, чтобы снизить вероятность появления бликов.

О планах производства разработки пока информации нет.

В конце 2018 года Apple планирует выпустить три новых модели iPhone.