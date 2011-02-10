В то время, как большинство работ на американских фермах выполнялись машинами, хлопок в тюрьме собирался руками, а мулы перевозили его от здания к зданию
В 1971 году большинство охранников в тюрьме Куминис набирали из числа заключенных, в том числе отбывающих пожизненный срок. Через год ситуация полностью изменилась
Грузовик с надписью «Счастье это конфета», припаркованный у входа в худшую тюрьму Америки
Буферная зона, в которую попадали заключенные каждый раз, когда возвращались с полевых работ
Каждый заключенный подвергался многократному ежедневному досмотру
Чарльз Хакней после встречи с Брюсом Джексоном написал текст о жизни в тюрьме, который позже вошел в книги фотографа «Убивая время» и «Картинки из ящика стола»
Этот человек никогда не выходил на улицу без шляпы, трех-четырев слоев одежды и логарифмической линейки, с помощью которой он, по его словам, конструировал вертолеты
Человек на заднем фоне принимает душ, не снимая нижнего белья
У заключенных не было личного пространства. Единственное, что было разрешено иметь каждому — коробка для хранения личных вещей
Заключенные играют в домино
Рисование было одним из немногих доступных в тюрьме способов заработать
Заключенных отправляли на полевые работы на специальном автопоезде
Некоторые заключенные предпочитали сами стирать свои личные вещи, чтобы не потерять их в общей прачечной
Автопоезд, который доставлял заключенных из тюрьмы на полевые работы и обратно
Тюремная столовая
В тюрьме существовал специальный блок с усиленной охраной. Это единственное место, в котором у заключенных появлялось личное пространство
Заключенный держит в руках собранный хлопок
Заключенные рисовали портреты за деньги, а в свободное время писали картины. Сюжет этой — библейский потоп
Заключенный спит
Заключенные возвращаются с полевых работ
Дом, сделанный из шишек
Макет парома, который плавал по реке Миссисипи, сделанный из подручных материалов