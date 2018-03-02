После скандального курьеза на прошлогодней церемонии вручения премии «Оскар» актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй в 2018 году вновь объявят победителей в номинации «Лучший фильм», пишет Fox News.

В 2017 году Данауэй назвала победителем фильм «Ла-Ла Ленд», а не «Лунный свет» из-за путаницы с конвертами, в которых были указаны имена лауреатов: Битти случайно передали конверт с номинацией в категории «Лучшая актриса» (там значилось имя Эммы Стоун и соответственно фильм «Ла-Ла-Ленд»). Ведущие были озадачены странной карточкой, но все-таки объявили «Ла-Ла-Ленд» лучшей картиной.

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), которая обрабатывает конверты и отвечает за подсчет голосов, объяснила, что недоразумение произошло по вине сотрудника, который допустил ошибку из-за того, что слишком много сидел в твиттере. Из-за этого компания ввела запрет на пользование соцсетями и смартфонами во время вручения кинопремии.

Ведущим грядущей церемонии вновь станет комик Джимми Киммел. Она пройдет в ночь с 4 на 5 марта. За главный приз в номинации «Лучший фильм» соревнуются картины «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Леди Берд», «Прочь», «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Темные времена». Приз в категории «Лучший режиссер» могут получить Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь») и Грета Гервиг («Леди Берд»).