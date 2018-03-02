Создатели сериала о населенном андроидами парке развлечений продолжают подогревать интерес к вселенной «Мира дикого запада», постепенно публикуя кадры или новые трейлеры шоу. В преддверии выхода нового сезона канал HBO даже воссоздал в Остине парк развлечений из сериала, который будет работать с 9 по 11 марта.

Ранее авторы сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой рассказали, что второй сезон расскажет историю появления парка и будет еще более амбициозным, чем первый. Его выход намечен на 22 апреля 2018 года. Трейлер к нему можно посмотреть здесь.

Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры из второго сезона. Предлагаем взглянуть на них.

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