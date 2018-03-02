Журналисты TechCrunch обнаружили в Android-версии Instagram иконки голосового и видеовызова. Судя по всему, приложение готовит к запуску новую функцию. Представители Instagram отказались комментировать эту информацию.

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Первым такое предположение высказал блог WABetaInfo, принадлежащий WhatsApp. Его автор также нашел в приложении значки видеовызова. Кроме того, доказательства тестирования новой функции привел iOS-разработчик Гильерме Рэмбо.

По мнению TechCrunch, нововведение позволит Instagram стать лучшей альтернативой приложению Snapchat, которое запустило функцию видеовызова в 2014 году.