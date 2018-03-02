Журналисты TechCrunch
Первым такое предположение высказал блог WABetaInfo, принадлежащий WhatsApp. Его автор также нашел в приложении значки видеовызова. Кроме того, доказательства тестирования новой функции привел iOS-разработчик Гильерме Рэмбо.
Instagram video chat is also coming to iOS (but it's clearly not ready just yet)— Guilherme Rambo (@_inside)
https://t.co/JagC5ChC99 pic.twitter.com/vZjtrCtWwF March 2, 2018
По мнению TechCrunch, нововведение позволит Instagram стать лучшей альтернативой приложению Snapchat, которое запустило функцию видеовызова в 2014 году.