Журналисты TechCrunch обнаружили в Android-версии Instagram иконки голосового и видеовызова. Судя по всему, приложение готовит к запуску новую функцию. Представители Instagram отказались комментировать эту информацию.

Первым такое предположение высказал блог WABetaInfo, принадлежащий WhatsApp. Его автор также нашел в приложении значки видеовызова. Кроме того, доказательства тестирования новой функции привел iOS-разработчик Гильерме Рэмбо.

Instagram video chat is also coming to iOS (but it's clearly not ready just yet) https://t.co/JagC5ChC99 pic.twitter.com/vZjtrCtWwF — Guilherme Rambo (@_inside) March 2, 2018

По мнению TechCrunch, нововведение позволит Instagram стать лучшей альтернативой приложению Snapchat, которое запустило функцию видеовызова в 2014 году.