Почти 40 лет назад в Новой Зеландии на королеву Елизавету II было совершено покушение, но попытка не увенчалась успехом. Об этом пишет The Washington Post.

В октябре 1981 года во время своего тура королева приветствовала людей в Данидине — тогда в нее был произведен выстрел из винтовки. Преступником оказался 17-летний Кристофер Льюис, который позже был задержан за убийство женщины, у которой он похитил ребенка, в Окленде в 1997 году.

До вынесения приговора Льюис совершил суицид. В заметке службы безопасности его охарактеризовали как «крайне неуравновешенного». В ней же говорится, что он действительно намеревался убить королеву, однако у него была недостаточно мощная винтовка, а также неудобное положение для совершения выстрела.

Чтобы скрыть факт покушения, полиция заявила журналистам, что шум от выстрела был вызван фейерверком.