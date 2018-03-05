В Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла 90-я церемония вручения кинематографической премии «Оскар». Второй год подряд гостей премии и зрителей развлекал комик и ведущий телешоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммел.

10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
«Форма воды», «Три билборда» или «Прочь»? Разбираем математику «Оскара»
Далее «Форма воды», «Три билборда» или «Прочь»? Разбираем математику «Оскара»

В главной категории — «Лучший фильм» — победила «Форма воды». Награду в этом году вручали Фэй Данауэй и Уоррен Битти, которые на прошлой церемонии перепутали конверты.

Мелодрама Гильермо дель Торо, номинированная в 13 категориях, победила в четырех, включая «Лучший дизайн фильма», «Лучший композитор» (Александр Деспла). А Гильермо дель Торо также получил «Оскар» как лучший режиссер.

«Форма воды» — это история любви немой уборщицы секретной лаборатории и необычного существа-амфибии, которого изучают в этой лаборатории в разгар холодной войны. Когда Элайза узнает, что существо собираются убить, она начинает операцию по его спасению.

На награду также претендовали: «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино), «Темные времена» (Джо Райт), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Прочь» (Джордан Пил), «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон), «Секретное досье» (Стивен Спилберг) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).

Лучшими актером и актрисой академики признали Гари Олдмана за «Темные времена» и Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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Фрэнсис Макдорманд

В номинации «Лучший актер второго плана» победил Сэм Рокуэлл за роль в фильме «Три билборда». Среди актрис победительницей стала Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированная в категории «Лучший фильм на иностранном языке», проиграла фильму «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

«Лучшим анимационным фильмом» стала «Тайна Коко». Помимо «Тайны Коко» на «Оскар» в данной категории были выдвинуты анимационные ленты «Фердинанд», «Босс-молокосос», «Добытчица», «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Награду за «Лучший оригинальный сценарий» получил Джордан Пил за сценарий к фильму «Прочь», а «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» — Джеймс Айвори за картину «Зови меня своим именем» (по одноименному роману Андре Асимана).