В Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла 90-я церемония вручения кинематографической премии «Оскар». Второй год подряд гостей премии и зрителей развлекал комик и ведущий телешоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммел.

В главной категории — «Лучший фильм» — победила «Форма воды». Награду в этом году вручали Фэй Данауэй и Уоррен Битти, которые на прошлой церемонии перепутали конверты.



Мелодрама Гильермо дель Торо, номинированная в 13 категориях, победила в четырех, включая «Лучший дизайн фильма», «Лучший композитор» (Александр Деспла). А Гильермо дель Торо также получил «Оскар» как лучший режиссер.

«Форма воды» — это история любви немой уборщицы секретной лаборатории и необычного существа-амфибии, которого изучают в этой лаборатории в разгар холодной войны. Когда Элайза узнает, что существо собираются убить, она начинает операцию по его спасению.

На награду также претендовали: «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино), «Темные времена» (Джо Райт), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Прочь» (Джордан Пил), «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон), «Секретное досье» (Стивен Спилберг) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).

Лучшими актером и актрисой академики признали Гари Олдмана за «Темные времена» и Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Getty Images Фрэнсис Макдорманд

В номинации «Лучший актер второго плана» победил Сэм Рокуэлл за роль в фильме «Три билборда». Среди актрис победительницей стала Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированная в категории «Лучший фильм на иностранном языке», проиграла фильму «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

«Лучшим анимационным фильмом» стала «Тайна Коко». Помимо «Тайны Коко» на «Оскар» в данной категории были выдвинуты анимационные ленты «Фердинанд», «Босс-молокосос», «Добытчица», «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Награду за «Лучший оригинальный сценарий» получил Джордан Пил за сценарий к фильму «Прочь», а «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» — Джеймс Айвори за картину «Зови меня своим именем» (по одноименному роману Андре Асимана).