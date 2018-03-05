Netflix опубликовал тизер шестого сезона сериала «Карточный домик». В последнем сезоне не будет Кевина Спейси, который на протяжении пяти сезонов играл в «Карточном домике» сначала главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда.

Центральным персонажем станет Клэр Андервуд (Робин Райт), жена Фрэнка Андервуда. Также в сезоне появятся новые персонажи, которых сыграют Грега Киннира и Дайан Лэйн.

Выход последнего сезона запланирован на осень.

**** PLEASE STAND BY FOR A MESSAGE FROM YOUR PRESIDENT **** — Netflix US (@netflix) 5 марта 2018 г.

Пожалуйста, приготовьтесь к посланию вашего президента.

Уход Кевина Спейси из сериала «Карточный домик» обошелся компании Netflix в 39 миллионов долларов. Его уволили из проекта после обвинений в домогательствах. Первым Кевина Спейси обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп. Сам Спейси заявил, что не помнит этого случая, но принес извинения и совершил каминг-аут.