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В Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла 90-я церемония вручения кинематографической премии «Оскар». Вспоминаем, как на протяжении десятилетий менялась премия, а также кто из номинантов отличился больше других.

Первый раз премия Академии кинематографических искусств и наук была вручена в 1929 году. Церемония, которая длилась 15 минут, прошла в отеле Hollywood Roosevelt. Лауреаты премии были заранее уведомлены о своей победе, а билет на мероприятие мог купить любой желающий всего за $5.

За всю историю церемонии три фильма стали обладателями 11 Оскаров: «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин Колец: Возвращение короля» (2003). Последний фильм также отличается тем, что получил все «Оскары», на которые номинировался.

Марлон Брандо дважды получал награду киноакадемии — за фильм «В порту» и за «Крестного отца» — всего на премию был номинирован восемь раз. Во второй раз он не присутствовал на церемонии, а отправил вместо себя на мероприятие индианку Сачин Маленькое Перо. Она забрала награду за «Лучшую мужскую роль» в «Крестном отце» (1972 год) и со сцены передала слова Брандо: актер был недоволен отношением киноиндустрии к коренным американцам и пообещал продолжать игнорировать подобные мероприятия до тех пор, пока ситуация не изменится.

Рекордсмен по числу «Оскаров» — Уолт Дисней: он получил 22 статуэтки (всего был номинирован 59 раз), а также стал обладателем трех специальных «Оскаров» за создание Микки-Мауса, за мультфильм «Белоснежка и семь гномов» и за мультфильм «Фантазия».

Getty Images Уолт Дисней на церемонии, 1954 год

Во время Второй мировой войны из-за отсутствия металла, статуэтки были сделаны из пластмассы, окрашенной в золотой цвет. После войны их можно было обменять на позолоченные металлические.

Только два актера были удостоены премии «Оскар» посмертно. В 1976 году статуэтку (за фильм «Телесеть») вместо актера Питера Финча, скончавшегося 14 января, получила его жена.

Вторым стал Хит Леджер. В 2009 году его «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Темный рыцарь» приняли его сестра и родители.

Церемонию вручения премии переносили трижды: в 1938 году дату сдвинули на неделю из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году церемонию перенесли на два дня из-за убийства Мартина Лютера Кинга (церемония была запланирована на 8 апреля, в этот же день проходили его похороны), в 1981 году награждение перенесли на день из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.

В 2000 году 55 статуэток, предназначенных для вручения на церемонии «Оскар», были украдены со склада транспортной компании-перевозчика Roadway Express. Позже 52 из них обнаружили в мусорном ящике возле магазина в Лос-Анджелесе. Вором оказались сотрудники Roadway Express.

Благодарственная речь лауреатов не может длиться дольше 45 секунд — такой регламент ввели в 2002 году, когда вручение наград продлилось 4 часа 23 минуты.

Самую длинную речь за всю историю «Оскара» на церемонии награждения в 1943 году произнесла актриса Грир Гарсен, она длилась около семи минут. Самую короткую — Альфред Хичкок, он просто сказал: «Спасибо».