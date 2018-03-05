Кинопрокат «Довлатова» Алексея Германа-младшего продлили до 11 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на продюсера фильма Андрея Савельева.

«Фильм пользовался спросом у зрителей, но не все успели его посмотреть», — объяснил продюсер. По его словам, о продлении кинопроката договорились с прокатчиком картины Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS по итогам первого уикенда показа «Довлатова». За выходные фильм занял пятое место по сборам.

Фильм вышел 1 марта, и изначально планировалось, что он будет идти всего четыре дня. В день выхода картина собрала 12 881 020 рублей, за первый уикенд — 88 738 851 рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Изначально создатели фильма планировали, что «Довлатов» будет идти в прокате всего четыре дня. Премьера фильма состоялась 1 марта. Кассовые сборы фильма на 10:00 мск составили 89 млн руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В феврале «Довлатов» получил приз жюри читателей газеты Berliner Morgenpost. на Берлинском кинофестивале. Помимо этого, «Серебряным медведем» Берлинале наградили Елену Окопную, художника по костюмам фильма Алексея Германа-младшего.

Действие картины разворачивается в Ленинграде в начале 70-х годов, фильм повествует о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова накануне эмиграции Иосифа Бродского, с которым дружил писатель. Сергея Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич. В роли нобелевского лауреата Иосифа Бродского выступил Артур Бесчастный, в фильме также играют актеры Данила Козловский, Елена Лядова и Светлана Ходченкова. В создании картины также участвовала семья писателя.