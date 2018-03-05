Matt Baron / REX / Fotodom

В третьем сезоне «Очень странных дел» снимется Майя Турман-Хоук — 19-летняя дочь Умы Турман и Итана Хоука, в прошлом году сыгравшая одну из главных ролей в экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» на BBC. В сериале братьев Даффер ей досталась роль персонажа по имени Робин — это юная девушка, которая, устав от скучной работы, ищет приключений — и находит чуть больше, чем рассчитывала.

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К основному актерскому составу также присоединится Прайя Фергюсон, знакомая зрителям по первым двум сезонам: она продолжит играть Эрику Синклер, младшую сестру Лукаса (Калеб Маклафлин). Однако в новых сериях Эрика не останется в сторонке — ей предстоит спасти Хоукинс от опасной и неожиданной угрозы.

О сюжете третьего сезона «Очень странных дел» пока что ничего не известно. Ожидается, что сериал выйдет на Netflix в 2019 году.