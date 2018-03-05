В Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения кинематографической премии «Оскар». Второй год подряд ведущим церемонии стал комик Джимми Киммел.

Cамый любимый и уважаемый мужчина Голливуда

В своей 11-минутной речи Джимми Киммел сначала вспомнил прошлогодний случай, когда актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти из-за путаницы с конвертами объявили лучшим фильмом «Ла-Ла-Ленд» вместо «Лунного света». «В этом году, когда услышите свое имя, не вставайте сразу же. Дайте нам минуточку», — предупредил Киммел.

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Особое внимание ведущий уделил теме сексуальных домогательств в киноиндустрии. «Голливуд так невежественен по отношению к женщинам. Мы сняли фильм «Чего хотят женщины», и главную роль исполнил Мэл Гибсон» (актер и режиссер известен своим склочным характером, кроме того, его бывшая жена не раз заявляла, что он ее бил). Киммел также напомнил, что до продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в харассменте, из состава членов академии исключали только актера Кармине Кариди за распространение копий фильмов для оценки: «Кариди наказали как Вайнштейна за то, что тот дал посмотреть кассету с фильмом «Фаворит» соседу».

Киммел также подчеркнул, что Оскар — это «самый любимый и уважаемый мужчина Голливуда», потому что держит руки на виду, никогда не говорит грубых слов и у него нет пениса.

Что может пойти не так?

Конверт с именем победителя в категории «Лучший фильм» и правда не перепутали, но многие акцентировали на этом внимание: Уоррен Битти и Фэй Данауэй вновь объявляли победителя, Киммел задавался вопросом «Что может пойти не так?», а режиссер «Формы воды» Гильермо Дель Торо после победы демонстративно перепроверил конверт.

Мне нужно кое-что важное сказать

Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и произнесла самую эмоциональную речь. «Если я упаду во время своей речи, то кто-то должен будет унести меня со сцены, потому что мне нужно кое-что важное сказать», — начала актриса. Ключевым моментом речи Макдорманд стала ее просьба встать всех женщин, номинированных на «Оскар». «У нас всех есть истории, которые мы хотим рассказать и проекты, которым нужна финансовая поддержка», — подчеркнула Макдорманд.

Звезда «Трех билбордов» также указала на важность «пункта об инклюзивности» (Inclusion rider) — обязательстве участников съемочной группы нанимать команду в соответствии с принципами расового и гендерного равенства.

Эти четверо мужчин и Грета Гервиг

Актриса Эмма Стоун, представляя номинантов в категории «Лучший режиссер», решила развить шутку Натали Портман, которая на церемонии «Золотого глобуса» заявила: «А вот и все номинанты-мужчины». Стоун подчеркнула: «Эти четверо мужчин и Грета Гервиг создали шедевры». В высказывании Портман предполагалось, что Грету Гервиг стоило хотя бы номинировать на «Золотой глобус». В список претендентов на «Оскар» режиссер «Леди Берд» попала, но награду получил Гильермо дель Торо.

Я дала обещание

В категории «Лучший короткометражный фильм» одержала победу работа «Немое дитя», рассказывающая историю о глухой девочке. Рэйчел Шентон, которая написала сценарий и сыграла фильме, произнесла свою речь, дублируя ее на жестовом языке. Она отметила, что пообещала сделать это исполнительнице главной роли, шестилетней Мэйси Слай.

Поставь чайник. Я приведу с собой Оскара

Гэри Олдмен, получивший свой первый «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», решил посвятить премию своей 98-летней матери. «Спасибо за твою любовь и поддержку. Поставь чайник. Я приведу с собой Оскара», — сказал актер.

Мечты — это фундамент Голливуда

Актриса Люпита Нионго и сценарист Кумэйл Нанджиани, вручавшие «Оскар» за лучшее художественное оформление высказались в поддержку детей нелегальных мигрантов. В 2017 году Барак Обама принял программу «Мечтатели», которая защищала права этих детей, но Дональд Трамп постановил отменить ее. Нанджиани и Нионго пошутили по поводу своих труднопроизносимых фамилий и напомнили, откуда они родом. «Мы выросли с мечтой однажды работать в кино. Мечты — это фундамент Голливуда, это фундамент всей Америки», — подчеркнула Люпита Нионго.

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