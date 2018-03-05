В Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения кинематографической премии «Оскар». Второй год подряд ведущим церемонии стал комик Джимми Киммел.

Cамый любимый и уважаемый мужчина Голливуда

В своей 11-минутной речи Джимми Киммел сначала вспомнил прошлогодний случай, когда актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти из-за путаницы с конвертами объявили лучшим фильмом «Ла-Ла-Ленд» вместо «Лунного света». «В этом году, когда услышите свое имя, не вставайте сразу же. Дайте нам минуточку», — предупредил Киммел.

Особое внимание ведущий уделил теме сексуальных домогательств в киноиндустрии. «Голливуд так невежественен по отношению к женщинам. Мы сняли фильм «Чего хотят женщины», и главную роль исполнил Мэл Гибсон» (актер и режиссер известен своим склочным характером, кроме того, его бывшая жена не раз заявляла, что он ее бил). Киммел также напомнил, что до продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в харассменте, из состава членов академии исключали только актера Кармине Кариди за распространение копий фильмов для оценки: «Кариди наказали как Вайнштейна за то, что тот дал посмотреть кассету с фильмом «Фаворит» соседу».

Киммел также подчеркнул, что Оскар — это «самый любимый и уважаемый мужчина Голливуда», потому что держит руки на виду, никогда не говорит грубых слов и у него нет пениса.

Что может пойти не так?

Конверт с именем победителя в категории «Лучший фильм» и правда не перепутали, но многие акцентировали на этом внимание: Уоррен Битти и Фэй Данауэй вновь объявляли победителя, Киммел задавался вопросом «Что может пойти не так?», а режиссер «Формы воды» Гильермо Дель Торо после победы демонстративно перепроверил конверт.

Guillermo del Toro does a quick double check of the envelope. #Oscars pic.twitter.com/j13hNsAcHw — Entertainment Weekly (@EW) March 5, 2018

Мне нужно кое-что важное сказать

Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и произнесла самую эмоциональную речь. «Если я упаду во время своей речи, то кто-то должен будет унести меня со сцены, потому что мне нужно кое-что важное сказать», — начала актриса. Ключевым моментом речи Макдорманд стала ее просьба встать всех женщин, номинированных на «Оскар». «У нас всех есть истории, которые мы хотим рассказать и проекты, которым нужна финансовая поддержка», — подчеркнула Макдорманд.

Звезда «Трех билбордов» также указала на важность «пункта об инклюзивности» (Inclusion rider) — обязательстве участников съемочной группы нанимать команду в соответствии с принципами расового и гендерного равенства.

«If I fall over, pick me up because I've got some things to say."



Watch Frances McDormand's full acceptance speech. #Oscars pic.twitter.com/6FuIWpOCMr — The A.V. Club (@TheAVClub) March 5, 2018

Эти четверо мужчин и Грета Гервиг

Актриса Эмма Стоун, представляя номинантов в категории «Лучший режиссер», решила развить шутку Натали Портман, которая на церемонии «Золотого глобуса» заявила: «А вот и все номинанты-мужчины». Стоун подчеркнула: «Эти четверо мужчин и Грета Гервиг создали шедевры». В высказывании Портман предполагалось, что Грету Гервиг стоило хотя бы номинировать на «Золотой глобус». В список претендентов на «Оскар» режиссер «Леди Берд» попала, но награду получил Гильермо дель Торо.

«These four men and Greta Gerwig created their own masterpieces this year» — Emma Stone



(Courtesy A.M.P.A.S. © 2018) pic.twitter.com/EPrc8rytJq — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) March 5, 2018

Я дала обещание

В категории «Лучший короткометражный фильм» одержала победу работа «Немое дитя», рассказывающая историю о глухой девочке. Рэйчел Шентон, которая написала сценарий и сыграла фильме, произнесла свою речь, дублируя ее на жестовом языке. Она отметила, что пообещала сделать это исполнительнице главной роли, шестилетней Мэйси Слай.

Rachel Shenton signs her acceptance speech as she attempts to spread awareness about deafness through her short film, The Silent Child. #Oscars pic.twitter.com/WZlzqKh3Hl — Channel 9 (@Channel9) March 5, 2018

Поставь чайник. Я приведу с собой Оскара

Гэри Олдмен, получивший свой первый «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», решил посвятить премию своей 98-летней матери. «Спасибо за твою любовь и поддержку. Поставь чайник. Я приведу с собой Оскара», — сказал актер.

Gary Oldman thanked his 98-year-old mother as he won the Oscar for Best Actor in a Leading Role for «Darkest Hour."



«Thank you for your love and support. Put the kettle on. I'm bringing Oscar home.» https://t.co/OX9AArj57x #Oscars pic.twitter.com/iw1JtSPcwY — ABC News (@ABC) March 5, 2018

Мечты — это фундамент Голливуда

Актриса Люпита Нионго и сценарист Кумэйл Нанджиани, вручавшие «Оскар» за лучшее художественное оформление высказались в поддержку детей нелегальных мигрантов. В 2017 году Барак Обама принял программу «Мечтатели», которая защищала права этих детей, но Дональд Трамп постановил отменить ее. Нанджиани и Нионго пошутили по поводу своих труднопроизносимых фамилий и напомнили, откуда они родом. «Мы выросли с мечтой однажды работать в кино. Мечты — это фундамент Голливуда, это фундамент всей Америки», — подчеркнула Люпита Нионго.

Lupita Nyong'o and Kumail Nanjiani deliver powerful message to fellow immigrants: «Dreams are the foundation of Hollywood and dreams are the foundation of America. To all the dreamers out there, we stand with you.» https://t.co/3ViuTikzse #Oscars pic.twitter.com/IfSsg3cpFb — ABC News (@ABC) March 5, 2018

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