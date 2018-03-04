Вечеринка OFF: Port состоялась в пространстве «Порт Севкабель»: в одном из заводских корпусов, ранее не задействованных в масштабных культурных мероприятиях. Организаторы — объединение музыкантов, продюсеров, промоутеров Roots United — запустили одновременно несколько площадок на любой музыкальный и тематический вкус.

Например, на сцене BARGE выступили резиденты Roots United и Jane Fitz (Англия), которая выдала сет на стыке хауса и глубокого техно, а голландец Дэйв Хуисманс показал более темное звучание своего проекта A Made Up Sound. На другой площадке — диско — выступили француз Sacha Mambo и норвежец Skatebård, а локальные артисты поддержали заданную зарубежными коллегами планку.

Событие OFF: Port стало первым из серии музыкальных вечеринок, которые в течение 2018 года команда Roots United поочередно представит на территории «Порт Севкабель».