Трое мужчин, работающих в штаб-квартире Apple Park в Калифорнии получили травмы, врезавшись в стеклянные стены кампуса, пишет Gizmodo.

Здание нового офиса в Купертино представляет собой кольцо со стенами из стеклянных панелей. В кампусе работает более 13 тысяч человек. Еще в середине февраля издание Bloomberg сообщило , что работники штаб-квартиры «постоянно врезаются в стены». По данным издания, сотрудники начали клеить на стены специальные стикеры, но руководство отговорило их от этого.

На сегодняшний день проблема только усугубилась: трем сотрудникам пришлось вызвать 911. Так один из пострадавших с размаху влетел головой в стекло, в результате чего начал истекать кровью. Другой сотрудник получил более серьезную травму — он рассек бровь и на какое-то время потерял сознание, врачи предположительно наложили ему швы.

Офис-менеджер здания Apple в Купертино Альберт Сальвадор предупредил компанию о подобных рисках после того, как в первый раз посетил здание. «Стеклянные стены могут стать большой проблемой. После чистки стекол невозможно понять, есть ли они вообще», — сказал он. Несмотря на это, Сальвадор отметил, что здание безопасно и отвечает всем правилам пожарной безопасности.

Свою новую штаб-квартиру в Apple называют «Кольцом» (The Ring). Ее площадь равна 2,8 млн квадратным футам (это около 260 тыс. квадратных метров). Идея его создания появилась у основателя компании Стива Джобса еще в 2004-ом году. Строительство Apple Park оценивается в $5 млрд.

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