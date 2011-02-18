Телевизор в комнате Джеймса Эдварда Генри, алкоголика
Трэй Уитакер и Дре Корк гладят бездомную кошку
Закат над железной дорогой
Прихожане в церкви
Мальчик прыгает через крыльцо заброшенного дома
Джабери, Кван и Элен Уилсон сидят за обеденным столом
Винки проверяет пистолет перед тем, как выстрелить в воздух
Собака охраняет дом
Кван Уилсон показывает трюк на велосипеде
Молодой человек по имени Рэд показывает свою татуировку
Димитрий «Бутта» Андерсон и Винки Уильямс считают деньги на капоте машины
Винки и его друзья позируют перед камерой на вечеринке
Фрэнк Стрингеллоу опирается о телефонный столб. Только что он, пьяный, упал со своего велосипеда
Прихожане выходят из церкви
Винки Уильямс курит траву. Через несколько дней он отправится в Техас, чтобы попробовать начать жизнь сначала
66 летний Мэтти Браун показывает свои носки, на которых написано «Иисус — это путь»
Забор дома Эллен Уилсон
Девушка показывает свой наряд
Кван Уилсон одет в праздничную одежду и ждет свою тетю Элен Уилсон, чтобы пойти в церковь